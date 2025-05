Le aziende ora offrono analytics avanzate per la gestione della supply chain. L'analytics avanzata è in grado di elaborare dati strutturati e non per dare alle organizzazioni un vantaggio assicurandosi che gli avvisi arrivino in tempo, in modo che possano prendere decisioni ottimali. L'analytics avanzata può anche creare correlazioni e modelli tra diverse fonti per fornire avvisi che riducono al minimo i rischi a costi ridotti e con un minore impatto sulla sostenibilità.

Man mano che tecnologie come l'AI diventano più comuni nell'analytics della supply chain, le aziende potrebbero vedere un'esplosione di ulteriori beneficio. Le informazioni non precedentemente elaborate a causa delle limitazioni dell'analisi dei dati in linguaggio naturale possono ora essere analizzate in tempo reale. L'AI è in grado di leggere, comprendere e correlare in modo rapido e completo i dati provenienti da fonti, silo e sistemi eterogenei.

Può quindi fornire un'analisi in tempo reale basata sull'interpretazione dei dati. Le aziende disporranno di un'intelligenza molto più ampia sulla supply chain, diventando più efficienti, evitando le interruzioni e supportando al contempo nuovi modelli di business.