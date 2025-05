Che cos'è la gestione sostenibile della supply chain?

La collaborazione consente alle aziende e ai fornitori di lavorare per raggiungere obiettivi di sostenibilità condivisi, come la riduzione delle emissioni di carbonio o la riduzione al minimo degli sprechi. Ciò può comportare la condivisione delle conoscenze sulle best practice, l'utilizzo congiunto di risorse tra i fornitori, il coordinamento del trasporto o della produzione per la massima efficienza e investimenti reciproci in tecnologie o processi sostenibili.