Che cos'è il sourcing?

Nella sua forma più semplice, il sourcing è un processo transazionale che ha l'obiettivo di ottenere il miglior valore, spesso fornito dal fornitore che offre beni e servizi al prezzo più basso. Il sourcing strategico, invece, considera le esigenze e gli obiettivi a lungo termine di un'azienda nella valutazione dei potenziali fornitori. Nel sourcing strategico, le organizzazioni utilizzano spesso i dati derivanti dalle attività di approvvigionamento per sviluppare strategie di sourcing che riflettono il quadro generale.

In un approccio di sourcing strategico, il fornitore con il prezzo più basso potrebbe non essere necessariamente l'opzione migliore. In questo caso, infatti, il team di sourcing potrebbe anche considerare fattori come la qualità, la reputazione e il servizio. Potrebbe inoltre valutare la capacità di un'eventuale partnership a lungo termine con un determinato fornitore di rafforzare e ottimizzare l'intera supply chain, promuovere le iniziative di sostenibilità e massimizzare i risparmi sui costi.

Il sourcing tattico è simile al sourcing strategico, ma si concentra su obiettivi a breve termine e su esigenze immediate meno complesse piuttosto che su obiettivi a lungo termine. Il sourcing strategico è un processo ininterrotto che implica una valutazione e un adeguamento continui delle attività di sourcing. Ad esempio, selezionare un fornitore per prodotti per la pulizia durante la stagione delle influenze è un'operazione di sourcing tattico, mentre selezionare un fornitore per i componenti critici di una linea di prodotti chiave è un sourcing strategico.