Cos'è la triple bottom line?

Le pratiche commerciali sostenibili sono sempre più attraenti sia per i clienti che per gli investitori. Metà dei consumatori è disposta a pagare un premio per prodotti sostenibili o un marchio sostenibile. E i consumatori orientati allo scopo, che scelgono prodotti e marchi in base a quanto sono in linea con i loro valori, rappresentano ora il segmento di mercato più ampio (44%). Inoltre, la legislazione sull'impatto ambientale e sociale viene avanzata e adottata a livello globale, come la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Un modello di business che considera le tre P può aiutare le organizzazioni a perseguire la responsabilità sociale aziendale (CSR). CSR aumenta la consapevolezza delle pratiche e delle iniziative sostenibili di un'organizzazione che contribuiscono al benessere della società. La TBL può funzionare come strumento interno per coinvolgere l'azienda nel perseguimento di questi obiettivi CSR e nell'accoglierli al centro delle operazioni. Misurazioni di terze parti come i metriche ambientali, sociali e di governance (ESG) possono quindi fornire prove quantificabili del loro successo ai fini del reporting.

Un framework triple bottom line può anche creare valore interno. Un'azienda che ha pratiche aziendali sostenibili e basate sul valore può incoraggiare la fidelizzazione dei dipendenti, ridurre i rischi (a causa della resilienza della supply chain) e ridurre i costi di produzione e manutenzione.