Che cosa sono i framework ESG? 

Man mano che la comunità degli investitori si concentra sulle metriche ESG, il livello di controllo applicato a questi dati si intensifica. Dopotutto, la merce più preziosa nei mercati dei capitali sono i dati affidabili e verificabili.

A differenza dei tipici dati finanziari con cui gli investitori hanno familiarità, i dati ESG generalmente non sono stati mantenuti agli stessi standard di accuratezza. Viene spesso ospitato in sistemi eterogenei, mentre alcune organizzazioni tentano di gestire la contabilità annuale dei gas serra (GHG) utilizzando fogli di calcolo rischiosi. Questi approcci non sono un mezzo efficiente per gestire i dati ESG di fronte alle pressioni degli stakeholder e delle normative, soprattutto per le organizzazioni globali complesse che fanno riferimento a più framework.

Le organizzazioni dispongono di sistemi IT dedicati per supportare processi e sicurezza, sistemi contabili per archiviare in modo sicuro i dati finanziari e i sistemi HR per acquisire e gestire i dati del personale. La reportistica ESG non dovrebbe essere diversa. Le organizzazioni possono trarre beneficio dall'avere una piattaforma software specializzata per acquisire i dati sulle attività e calcolare i dati sulle emissioni, sulle iniziative di sostenibilità e sui dati della supply chain per rafforzare la rendicontazione ESG.

Questo aspetto di primaria importanza per "E" (Environmental) di ESG, che è l'area più difficile da rendicontare e tracciare, e la più essenziale per le organizzazioni che cercano di ridurre le proprie emissioni di carbonio. Queste metriche includono generalmente fattori ambientali come acqua, rifiuti, inquinanti ed energia, oltre alle metriche necessarie per supportare la contabilizzazione delle emissioni di gas serra negli ambiti 1, 2 e 3.

Indipendentemente dal framework scelto, l’accuratezza, l’automazione e la verificabilità sono al centro di solide pratiche di rendicontazione ESG. Le organizzazioni che adottano queste pratiche attraverso una soluzione di rendicontazione ESG specializzata sono meglio preparate per i cambiamenti che il landscape ESG deve affrontare.

Il software ESG reporting può aiutarti con l'organizzazione, automatizzando l'acquisizione dei dati direttamente dalla fonte e mantenendo un motore a fattori di emissione per tabelle di dati sui fattori di emissione di carbonio riconosciuti a livello nazionale, come US EPA Climate Leaders Program, e-GRID USA, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IEA National Electricity Factors, Australian National Greenhouse Accounts, DEFRA (UK) e NZ Ministry for the Environment.