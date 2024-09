IBM® Envizi™: Value Chain Surveys + Assessments è un software interattivo per l'analisi della catena del valore che semplifica l'acquisizione dei dati ESG dagli stakeholder per l'analisi della catena del valore.



Il portale digitale consente agli stakeholder di effettuare l'input di dati qualitativi e quantitativi sulle prestazioni ESG in base ai modelli di indagine personalizzati.Inoltre, razionalizza ulteriormente il processo di analisi della catena del valore, eliminando l'esigenza di consolidare manualmente i dati tramite e-mail e consentendo così di risparmiare tempo e fatica.