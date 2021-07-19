Che cos'è GRESB?

Nel 2021, più di 1.200 società di beni immobili, fondi di investimento immobiliare (REIT) e fondi hanno partecipato al benchmark, e oltre 120 investitori hanno utilizzato i dati GRESB per rimanere informati sui propri investimenti e prendere decisioni relative alle prestazioni ESG del proprio portfolio. Il valore degli asset coperti da GRESB nel 2021 era di oltre 5,3 trilioni di dollari.

Sempre più spesso, gli investitori in beni immobili commerciali sono alla ricerca di dati ESG per valutare nuovi investimenti. Se hai una società di beni immobili o un operatore di infrastrutture, il punteggio GRESB ti offre la possibilità di showcase la qualità dei suoi asset. È quindi nel tuo interesse prendere familiarità con le classifiche e le valutazioni GRESB.