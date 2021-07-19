Che cos'è GRESB?

Considerato il tuo interesse verso il settore dei beni immobili e delle infrastrutture sostenibili, potresti esserti imbattuto nel termine "GRESB" ed esserti chiesto: cos'è esattamente GRESB? In questo articolo spiegheremo gli aspetti principali da sapere su GRESB e perché la sua rendicontazione è uno strumento importante per lavorare verso un futuro sostenibile per i beni immobili.
GRESB è un'organizzazione che produce benchmark riconosciuti a livello internazionale per monitorare le prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) dei beni immobili e delle infrastrutture commerciali.
I partecipanti alle valutazioni GRESB inviano dati a livello di asset relativi agli indicatori ESG. In cambio, ricevono una business intelligence dettagliata delle loro prestazioni rispetto a quelle dei loro pari, oltre a suggerimenti sulle azioni che possono intraprendere per migliorare i loro risultati di sostenibilità e comunicare meglio sull'argomento con gli investitori. Gli investitori, a loro volta, utilizzano i benchmark di settore e gli strumenti di analytics di GRESB per valutare le prestazioni ESG dei loro portfolio, interagire con i gestori di proprietà e soddisfare obblighi di rendicontazione ESG sempre più esigenti.
Quando l'organizzazione è stata lanciata nel 2009, GRESB era l'acronimo di "Global Real Estate Sustainability Benchmark". Tuttavia, nel 2015 l'organizzazione ha esteso i propri interessi oltre ai beni immobili sostenibili, raggiungendo le prestazioni ESG delle infrastrutture, tra cui strade, ferrovie, sistemi di distribuzione e comunicazione dell'elettricità. Per riflettere queste nuove e più ampe aree di interesse, GRESB ha adottato la parola come nome e non la usa più come acronimo.
Nel 2021, più di 1.200 società di beni immobili, fondi di investimento immobiliare (REIT) e fondi hanno partecipato al benchmark, e oltre 120 investitori hanno utilizzato i dati GRESB per rimanere informati sui propri investimenti e prendere decisioni relative alle prestazioni ESG del proprio portfolio. Il valore degli asset coperti da GRESB nel 2021 era di oltre 5,3 trilioni di dollari.
Sempre più spesso, gli investitori in beni immobili commerciali sono alla ricerca di dati ESG per valutare nuovi investimenti. Se hai una società di beni immobili o un operatore di infrastrutture, il punteggio GRESB ti offre la possibilità di showcase la qualità dei suoi asset. È quindi nel tuo interesse prendere familiarità con le classifiche e le valutazioni GRESB.
GRESB pubblica sondaggi per gli operatori immobiliari ogni anno. Attraverso questi sondaggi, raccolgono dati sulla gestione degli edifici, sulle prestazioni, sul rischio climatico e sul coinvolgimento degli stakeholder e convalidano questi dati attraverso un processo in più fasi. GRESB li utilizza poi per creare i propri benchmark di settore, che vengono pubblicati esternamente e ampiamente diffusi.
Esistono due valutazioni complementari a GRESB: la valutazione dei fondi e la valutazione delle attività, progettate per essere completate rispettivamente dai fondi infrastrutturali e dalle società di portfolio. Entrambe le valutazioni affrontano i principali aspetti delle prestazioni ESG nei beni immobili, così come sono considerati dagli investitori. Sono allineate agli standard di rendicontazione della sostenibilità riconosciuti a livello internazionale, come i Principi delle Nazioni Unite per gli investimenti responsabili (PRI), la Global Reporting Initiative (GRI) e l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
La valutazione si basa su una serie di indicatori ESG tra le componenti di gestione, prestazioni e sviluppo. La componente di gestione riguarda la leadership e la strategia, le politiche, la gestione del rischio e il coinvolgimento degli stakeholder. La componente delle prestazioni misura le performance ESG dell'entità in base ai dati a livello di asset, mentre la componente di sviluppo riguarda la progettazione, la costruzione e la ristrutturazione degli edifici e gli sforzi dell'operatore per affrontare le preoccupazioni ESG durante questi processi.
Nei sondaggi, ai partecipanti viene chiesto di fornire informazioni su energia, gas serra, rifiuti, acqua e certificazione degli edifici a livello di asset. Gli argomenti degli indicatori includono dati e infrastrutture sociali, trasporti, servizi ambientali, servizi di rete e la generazione di potere rinnovabile. Tutti i dati a livello di asset inviati sono riservati e verranno utilizzati solo per convalidare il report più ampio del portfolio.
Sono disponibili linee guida che spiegano l'intento di ciascun indicatore, i requisiti di risposta, le informazioni sul punteggio e le spiegazioni della terminologia utilizzata. A un costo aggiuntivo, GRESB offre anche un controllo opzionale delle risposte dopo l'invio, che prevede una revisione dettagliata delle risposte e una chiamata di un'ora da parte del team di convalida per discutere di eventuali domande o dubbi.
Sulla base dei dati raccolti, iGRESB produce ogni anno quattro benchmark del settore ESG: Real Estate Benchmark, Real Estate Development Benchmark, Infrastructure Fund Benchmark e Infrastructure Asset Benchmark. La recente introduzione del Development Benchmark offre ai partecipanti ai progetti e alle attività di sviluppo una migliore comprensione delle loro prestazioni ESG. Tutti i partecipanti nelle valutazioni vengono valutati rispetto ai benchmark pertinenti.
Gli operatori di beni immobili riceveranno punteggi complessivi relativi alle loro prestazioni, compresi GRESB Ratings e GRESB Scores, e avranno anche la possibilità di acquistare un benchmark completo. In questo modo, possono aspettarsi un'analisi dettagliata a livello di asset e indicatori delle loro attuali prestazioni ESG, nonché informazioni su come si stanno comportando rispetto ai loro pari (operatori con una posizione geografica, un settore e un tipo di investimento simili ai loro).
GRESB fornisce inoltre alle società azioni suggerite per migliorare la loro posizione ESG e incoraggia un dialogo sui temi ESG tra società, manager e investitori. Oltre a una piattaforma per interagire con i gestori immobiliari, gli investitori hanno accesso ai dati ESG e ai documenti divulgativi nel loro portfolio. Possono utilizzare il framework ESG fornito da GRESB per valutare e confrontare le prestazioni dei loro beni immobili.
La valutazione GRESB dei beni immobili richiede ai partecipanti di riportare i dati ESG a livello di asset. Per rispondere alla componente degli indicatori di prestazioni della valutazione GRESB, le aziende devono compilare dati a livello di asset, come il coinvolgimento degli stakeholder, la certificazione della bioedilizia e la categorizzazione automatica degli asset.
I sistemi di gestione dei dati sulla sostenibilità allineati al GRESB, come Envizi, possono aiutare le aziende a estrarre, compilare e gestire i dati su energia, emissioni, rifiuti e acqua necessari per il foglio di calcolo dell'asset GRESB.
Nel 2021, GRESB ha introdotto una nuova metodologia di stima e molte organizzazioni hanno faticato a determinare se i dati che stavano segnalando soddisfacessero i nuovi e più severi requisiti di rendicontazione. Per supportare le organizzazioni in questo cambiamento, Envizi ha rilasciato una nuova funzionalità nel 2022 per aiutare a valutare la qualità dei dati in base alla metodologia di stima descritta nella Guida di riferimento beni immobili GRESB 2022. Sono ora disponibili anche domande aggiornate per acquisire dati patrimoniali aggiornati, tra cui certificazioni edilizie, misure di efficienza e caratteristiche di rendicontazione.
Disporre di un sistema di rendicontazione ESG accurato che resta al passo con queste modifiche ai requisiti di rendicontazione di GRESB accelera e semplifica notevolmente il processo di presentazione di una valutazione GRESB.
GRESB è un'organizzazione che fornisce valutazioni ESG e benchmark di sostenibilità per i beni immobili e le infrastrutture commerciali. Sono riconosciuti a livello mondiale e promossi dagli investitori.
Formalmente, GRESB era l'acronimo di Global Real Estate Sustainability Benchmark. Tuttavia, questo valeva quando l'organizzazione è stata fondata, nel 2009, e si concentrava principalmente sui beni immobili. Con l'evoluzione e la ramificazione delle infrastrutture, GRESB è diventato il nome dell'azienda e non più solo un acronimo.
Le valutazioni GRESB raccolgono dati sulle best practice di sostenibilità per le società infrastrutturali e di real estate di tutto il mondo. Gli operatori inviano i dati tramite un portale online sicuro, rispondendo a domande relative alla gestione degli edifici, agli indicatori di prestazione e al consumo di energia in tutti i loro asset. GRESB convalida quindi questi dati e fornisce all'operatore un punteggio di riferimento della sua posizione rispetto ai colleghi del settore.
Il ciclo di valutazione dei beni immobili di GRESB va dal 1° aprile al 1° luglio di ogni anno. Si tratta di un ciclo fisso e gli invii di valutazione non saranno accettati al di fuori di queste date. I risultati preliminari sono resi disponibili ai partecipanti il 1° settembre e si apre poi un periodo di revisione di un mese, durante il quale i partecipanti possono inviare richieste di revisione a GRESB. I risultati definitivi saranno pubblicati il 1° ottobre.
Una stella verde GRESB è un riconoscimento assegnato alle società di beni immobili che ottengono un punteggio superiore al 50% nella valutazione pertinente in tre categorie: gestione, prestazioni e sviluppo. La stella verde è disponibile solo per i partecipanti del settore immobiliare, non per quello delle infrastrutture, e si basa sulle prestazioni.
Nel novembre 2021, GRESB ha annunciato l'istituzione della GRESB Foundation (link esterno a ibm.com), un'organizzazione no profit che possiede e governa in modo indipendente gli standard GRESB. La nuova struttura di governance include comitati per gli standard, gruppi di risorse di esperti e gruppi di lavoro per sostenere la maggiore crescita nei mercati esistenti ed emergenti.
