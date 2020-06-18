Il costo dell'utilizzo di fogli di calcolo per calcolare i punteggi ESG

Ogni anno, i team aziendali addetti alla sostenibilità intraprendono un processo lungo mesi per raccogliere e comunicare i propri dati ambientali, sociali e di governance (ESG). Molte organizzazioni gestiscono il processo annuale di contabilizzazione del carbonio e di calcolo dei punteggi ESG mediante fogli di calcolo, il che comporta un aumento del rischio e della perdita di produttività, soprattutto per le organizzazioni globali complesse che fanno riferimento a più framework.
Ecco i rischi che si corrono quando si utilizzano i fogli di calcolo per calcolare i punteggi ESG e come il software può aiutare.
Le metriche necessarie per calcolare i punteggi ESG devono essere raccolte e consolidate da diverse fonti, come le fatture delle utenze (spesso gestite dalla finanza), o gli agenti dati dei contatori, i contatori intelligenti e i sistemi hardware e software proprietari (spesso gestiti da team di operazioni e di ingegneria), rendendoli difficili da raggiungere. Il software per la sostenibilità può automatizzare la raccolta dati direttamente dai rivenditori di energia, dalle tue attrezzature (misuratori a intervalli, sensori e sistemi solari fotovoltaici) e dai sistemi di gestione degli edifici e sistemi di automazione, aiutando a risparmiare tempo e rimuovere barriere ai silo.
Dopo aver rintracciato i tuoi dati ESG sottostanti, devi calcolare manualmente i dati sulle emissioni in base a diversi fattori di emissione, confini di reporting e metodi di calcolo, insieme alle conversioni metriche tra le regioni.
Il software per la sostenibilità può mantenere un motore dei fattori di emissione per le tabelle di dati sui fattori di emissione di carbonio riconosciute a livello nazionale come l'Australian National Greenhouse Accounts, DEFRA (Regno Unito) (link esterno a ibm.com), US EPA (Climate Leaders) (link esterno a ibm.com), e-GRID USA (link esterno a ibm.com), IEA National Electricity Factors (link esterno a ibm.com), Ministero dell'Ambiente della Nuova Zelanda (link esterno a ibm.com) e IPCC (link esterno a ibm.com). Inoltre, il software per la sostenibilità può derivare calcoli sulle emissioni basati su standard accettati a livello internazionale.
Le piattaforme di reporting sulla sostenibilità come Envizi supportano il reporting multi-Paese, multi-valuta e multi-metrica, consentono l'acquisizione dei dati in unità di misura e valute locali e hanno la capacità di convertirli in unità standard.
Per produrre report di qualità finanziaria per i rating ESG è necessario garantire la verificabilità in ogni fase del processo, dalla raccolta alla fonte fino alla produzione dei report. I dati acquisiti manualmente aumentano la probabilità di dati incompleti a causa di errori manuali. Il software di sostenibilità può garantire che tutti i dati acquisiti siano ricollegati alla transazione originale, inclusa una solida traccia di controllo per qualsiasi modifica successivamente apportata a quei dati.
Quando si verificano cambiamenti strutturali nell'organizzazione che modificano il limite di inventario (come acquisizioni o cessioni), le emissioni di base devono essere ricalcolate. I software per la sostenibilità possono aiutare gli utenti a definire e perfezionare la gerarchia organizzativa e a creare gruppi di reporting per semplificare il processo di ricalcolo dei riferimenti.
Con i fogli di calcolo, il tuo team potrebbe riscontrare problemi nel supportare più utenti contemporaneamente. Il controllo delle versioni diventa un problema e può portare a perdite di dati ed errori. I file che non vengono memorizzati e salvati regolarmente nel cloud possono anche causare perdita di dati. Infine, possono esistere più copie degli stessi file di dati, con il rischio che gli utenti accedano alla versione sbagliata.
Con il software di reporting sulla sostenibilità, tutti gli utenti possono accedere e visualizzare i propri dati contemporaneamente e tutte le modifiche vengono tracciate all'origine e sottoposte a backup regolari.
I dati devono essere aggiornati regolarmente per consentire confronti tra i periodi di reporting, in modo che le organizzazioni possano confrontare le proprie prestazioni rispetto agli obiettivi. Con i fogli di calcolo statici è difficile monitorare e gestire le prestazioni di sostenibilità in modo continuativo. Il software di sostenibilità con capacità di tracciamento degli obiettivi può consentire una gestione continua delle prestazioni.
Anche se quest'anno il tuo processo di valutazione ESG è sotto controllo, quanto è pronto il tuo team ad adattarsi man mano che ogni framework ESG si aggiorna? Utilizzare un fornitore di software ESG specializzato può abbreviare il processo di risposta ai nuovi requisiti, come nuovi metodi di calcolo basati sul mercato per le emissioni di Scope 2. I fornitori di software per la sostenibilità vengono spesso informati delle imminenti modifiche ai mandati e ai processi di reporting in anticipo rispetto al pubblico in generale e quindi possono incorporare le competenze in materia nel loro software.
