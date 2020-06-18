Il costo dell'utilizzo di fogli di calcolo per calcolare i punteggi ESG

Le metriche necessarie per calcolare i punteggi ESG devono essere raccolte e consolidate da diverse fonti, come le fatture delle utenze (spesso gestite dalla finanza), o gli agenti dati dei contatori, i contatori intelligenti e i sistemi hardware e software proprietari (spesso gestiti da team di operazioni e di ingegneria), rendendoli difficili da raggiungere. Il software per la sostenibilità può automatizzare la raccolta dati direttamente dai rivenditori di energia, dalle tue attrezzature (misuratori a intervalli, sensori e sistemi solari fotovoltaici) e dai sistemi di gestione degli edifici e sistemi di automazione, aiutando a risparmiare tempo e rimuovere barriere ai silo.