NABERS è un sistema standardizzato di valutazione degli edifici che esamina le prestazioni di sostenibilità degli edifici commerciali in tutta l'Australia. Il National Australian Built Environment Ratings System, più comunemente denominato NABERS, fornisce una classificazione a stelle in base 6, simile a una classificazione di efficienza energetica comunemente vista sugli elettrodomestici, per edifici come uffici, ospedali, centri commerciali e hotel.

Una stella sulla scala NABERS è la valutazione più bassa, mentre 6 stelle sono le più alte (segno di un edificio "leader di mercato", che mostra un'eccezionale efficienza ambientale). Un edificio con una valutazione NABERS di 6 stelle è molto migliore di uno con 5 stelle e avrà quasi la metà della quantità di emissioni di gas serra. Tre stelle riflettono una valutazione "media", ma rappresentano un buon livello di partenza, quindi i proprietari e i gestori degli edifici possono lavorare per migliorare l'efficienza energetica.

I requisiti di valutazione NABERS prendono in considerazione quattro categorie quando si valuta la classificazione di un edificio:

Energia : misura l'efficienza energetica, ad esempio esaminando l'uso di luci, ascensori e aria condizionata

: misura l'efficienza energetica, ad esempio esaminando l'uso di luci, ascensori e aria condizionata Acqua : misura l'acqua utilizzata e riciclata

: misura l'acqua utilizzata e riciclata Rifiuti : misura i rifiuti prodotti e riciclati ed esamina la gestione della supply chain

: misura i rifiuti prodotti e riciclati ed esamina la gestione della supply chain Qualità dell'ambiente interno (IEQ): esamina il comfort delle persone all'interno di un edificio, misurando la qualità dell'aria, l'illuminazione, la temperatura e l'acustica.

La valutazione utilizza un sistema di confronto con edifici simili e considera solo gli elementi che un proprietario/gestore di un edificio può influenzare e migliorare. Ad esempio, l'efficienza con cui un edificio separa i rifiuti da riciclare. Ciò significa che una valutazione a sei stelle è teoricamente raggiungibile per ogni edificio.

Il sistema di rating NABERS analizza le prestazioni su un periodo di 12 mesi per riflettere una serie di situazioni operative (ad esempio, durante i mesi estivi e invernali, quando il consumo di energia tende a fluttuare). Dimostra le prestazioni operative e la sostenibilità degli edifici durante tutto l'anno e le sintetizza in una semplice valutazione a stelle.