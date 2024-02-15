NABERS è un sistema standardizzato di valutazione degli edifici che esamina le prestazioni di sostenibilità degli edifici commerciali in tutta l'Australia. Il National Australian Built Environment Ratings System, più comunemente denominato NABERS, fornisce una classificazione a stelle in base 6, simile a una classificazione di efficienza energetica comunemente vista sugli elettrodomestici, per edifici come uffici, ospedali, centri commerciali e hotel.
Una stella sulla scala NABERS è la valutazione più bassa, mentre 6 stelle sono le più alte (segno di un edificio "leader di mercato", che mostra un'eccezionale efficienza ambientale). Un edificio con una valutazione NABERS di 6 stelle è molto migliore di uno con 5 stelle e avrà quasi la metà della quantità di emissioni di gas serra. Tre stelle riflettono una valutazione "media", ma rappresentano un buon livello di partenza, quindi i proprietari e i gestori degli edifici possono lavorare per migliorare l'efficienza energetica.
I requisiti di valutazione NABERS prendono in considerazione quattro categorie quando si valuta la classificazione di un edificio:
La valutazione utilizza un sistema di confronto con edifici simili e considera solo gli elementi che un proprietario/gestore di un edificio può influenzare e migliorare. Ad esempio, l'efficienza con cui un edificio separa i rifiuti da riciclare. Ciò significa che una valutazione a sei stelle è teoricamente raggiungibile per ogni edificio.
Il sistema di rating NABERS analizza le prestazioni su un periodo di 12 mesi per riflettere una serie di situazioni operative (ad esempio, durante i mesi estivi e invernali, quando il consumo di energia tende a fluttuare). Dimostra le prestazioni operative e la sostenibilità degli edifici durante tutto l'anno e le sintetizza in una semplice valutazione a stelle.
NABERS è gestito a livello nazionale dal NSW Office of Environment and Heritage, per conto dei governi del Commonwealth, dello Stato e del Territorio ed è stato il sistema esteso a livello internazionale nel Regno Unito (NABERS UK) e in Nuova Zelanda (NABERS NZ), dove è gestito a livello locale con il sostegno del governo del NSW.
Sebbene generalmente la partecipazione alle valutazioni NABERS sia volontaria, ci sono casi in cui è obbligatoria. Per esempio, il governo australiano ha specificato che i nuovi edifici governativi devono raggiungere una classificazione energetica NABERS di 4,5 stelle. È necessario anche in caso di locazione, sublocazione o vendita di uffici commerciali di oltre 2.000 m². Sempre più spesso, anche i governi locali di tutta l'Australia richiedono punteggi minimi NABERS per nuovi sviluppi su larga scala.
Ogni edificio, indipendentemente dalla sua impronta fisica, ha un impatto sull'ambiente. Le emissioni di gas serra, lo smaltimento dei rifiuti e l'utilizzo dell'acqua contribuiscono tutti all'impatto ambientale lasciato dagli edifici, con quasi il 40% delle emissioni globali di CO2 provenienti dall'ambiente costruito. Il monitoraggio delle valutazioni NABERS non solo influenza gli sviluppatori a progettare nuovi edifici pensando alla sostenibilità, ma incoraggia anche l'aggiornamento di strutture e asset verso strutture più efficienti dal punto di vista energetico.
I miglioramenti alla valutazione NABERS sono responsabilità non solo del proprietario dell'edificio ma anche di tutti gli inquilini, e i requisiti di valutazione misurano l'impatto effettivo, non solo l'intenzione. Ciò significa che riflette le prestazioni reali, non solo i piani.
Un rating NABERS fornisce anche le basi per migliorare l'attività edilizia e di locazione per migliori prestazioni di sostenibilità. Il monitoraggio e la registrazione regolari delle valutazioni NABERS evidenziano i punti deboli e le aree di miglioramento. Una valutazione a stelle ridotta in una categoria fornisce indicazioni chiare per le aree di interesse.
Sebbene i requisiti di classificazione NABERS siano volontari, un miglioramento della valutazione NABERS ha notevoli benefici, oltre a un migliore impatto ambientale. La riduzione dei costi operativi, come le bollette energetiche, può comportare notevoli risparmi finanziari, e gli investimenti in miglioramenti dell'efficienza generalmente si ripagano molto rapidamente. Tutti questi fattori contribuiscono anche a fornire vantaggi reputazionali, poiché gli edifici che seguono i requisiti di classificazione NABERS sono verificati in modo indipendente come più sostenibili per l'ambiente e diventano più attraenti per chi li occupa.
Le valutazioni NABERS vengono calcolate esaminando i dati forniti attraverso informazioni sulle prestazioni misurate e verificate, come il consumo di energia e acqua. Queste informazioni vengono modificate per confrontarle con altri edifici australiani comparabili per produrre una classificazione a stelle. Prende i dati sul consumo di energia e altre metriche, esegue il benchmark e li converte in un punteggio facilmente comprensibile. Dato che il consolidamento dei dati sulle utenze per i framework di reportistica come NABERS può essere complesso per le organizzazioni, IBM® Envizi ha sviluppato uno strumento di Utility Bill Analytics per supportare le organizzazioni con edifici ad alta intensità energetica, in modo che i dati delle fatture delle utenze possano essere facilmente acquisiti e interpretati in insight in tempo reale.
Attualmente, i rating NABERS sono disponibili per uffici, ospedali, data center, centri commerciali, assistenza agli anziani, condomini e hotel. Tuttavia, alcune categorie sono disponibili solo per determinati tipi di edifici. Ad esempio, la valutazione della qualità dell'ambiente interno è disponibile solo per gli edifici per uffici, poiché è più rilevante misurare l'IEQ per questo uso dell'edificio, rispetto a un data center o un ospedale.
Una valutazione NABERS è riconosciuta in tutta l'Australia perché è verificata in modo indipendente. Ricevere una valutazione NABERS ogni anno aiuta a monitorare i progressi o, in alternativa, a identificare le irregolarità.
NABERS è anche in grado di fornire una certificazione a emissioni zero per l'ambiente costruito, per coloro che vogliono portare ancora più avanti i propri obiettivi di sostenibilità. Il sito web ufficiale NABERS fornisce una gamma di strumenti di calcolo per stimare le valutazioni attuali di un edificio e prevedere quali potrebbero essere tali valutazioni con eventuali modifiche e aggiornamenti. Questi risultati indicativi aiutano gli imprenditori e i manager a identificare le opportunità di miglioramento.
Una volta ricevuta, la valutazione NABERS funge da benchmark per monitorare i progressi in termini di sostenibilità di un edificio. I due modi per migliorare un rating sono attraverso modifiche operative e aggiornamenti dell'attrezzatura.
Ad esempio, sostituire le luci alogene con globi LED più efficienti può ridurre il consumo energetico del 75% e, poiché richiedono cambi molto meno, comporta anche una riduzione degli sprechi. Una modifica operativa che può migliorare la valutazione NABERS consiste nello spegnere completamente le luci e l'aria condizionata quando uno spazio non è occupato, ad esempio in un edificio per uffici durante il fine settimana.
Un software di gestione dell'energia come IBM Envizi è un altro modo efficace per identificare i punti deboli e le opportunità per l'ottimizzazione degli edifici.
L'uso di software per gestire la reportistica ESG migliora l'efficienza e la qualità della raccolta dei dati. IBM Envizi, ad esempio, è un fornitore di software "dotato di NABERS" in grado di memorizzare e recensioni i dati relativi a NABERS e fornire valutazioni indicative in un'unica piattaforma. Utilizzando questa piattaforma centralizzata, i dati di tutto il portfolio di un'Organizzazione possono essere visualizzati e calcolati utilizzando l'algoritmo ufficiale NABERS.
