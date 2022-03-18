Che cos'è la rendicontazione SECR?

SECR, acronimo di Streamlined Energy and Carbon Reporting (link esterno a ibm.com), è un framework di rendicontazione sulla sostenibilità obbligatorio per le grandi organizzazioni nel Regno Unito (UK). Esamina non solo le emissioni di gas serra (GHG) prodotte dall'organizzazione, ma anche gli sforzi compiuti per migliorare l'efficienza energetica.
Il framework SECR mira a promuovere la trasparenza per gli stakeholder sull'uso dell'energia e delle emissioni di carbonio di un'organizzazione, incoraggiando al contempo il risparmio dei costi e la riduzione delle emissioni. Piuttosto che limitarsi a riportare energia ed emissioni in isolamento, il framework SECR contestualizza le emissioni di un'organizzazione richiedendo alle organizzazioni di fornire una narrazione (spiegazione degli sforzi intrapresi), una metodologia (utilizzando uno standard indipendente come GHG Reporting Standards (link esterno a ibm.com)—Corporate Standard) e rapporto di intensità (confrontando i dati sulle emissioni con una metrica aziendale).
La politica SECR è stata implementata il 1° aprile 2019, quando sono iniziati i regolamenti 2018 Companies (Directors’ Report) e Limited Liability Partnerships (Energy and Carbon Report) sono stati avviati (link esterno a ibm.com). L'introduzione del SECR è coincisa anche con la fine del Carbon Reduction Commitment (link esterno a ibm.com) (CRC) Energy Efficiency Scheme.
Il CRC era un framework di rendicontazione complicato che riguardava solo circa 2.000 organizzazioni. È stato utilizzato anche per la rendicontazione fiscale e non è stato allineato ad altri schemi globali standardizzati di rendicontazione ESG.
L'introduzione della SECR è stata inoltre in linea con le raccomandazioni della Taskforce del G20 Financial Stability Board sulle Divulgazioni finanziarie legate al clima (link esterno a ibm.com), per supportare le organizzazioni a migliorare la sostenibilità, fornendo al contempo informazioni a investitori e stakeholder.
Per oltre 11.900 organizzazioni nel Regno Unito, il SECR è un obbligo di rendicontazione annuale. È un requisito per:
Ai sensi del Companies Act 2006, le aziende sono considerate "grandi" se soddisfano almeno due dei seguenti criteri:
Tuttavia, ci sono delle esenzioni. Le organizzazioni che utilizzano un basso livello di energia (40 MWh o meno nel periodo di riferimento) non sono tenute a conformarsi al SECR. Le organizzazioni del settore pubblico e coloro che svolgono attività pubbliche, come enti benefizi, università, ospedali e accademie, non sono obbligati a presentare la rendicontazione SECR, tuttavia sono comunque incoraggiate a riportare il proprio consumo di energia e carbonio in modo simile.
Quando misura la soglia dei 40MWh, un'organizzazione deve considerare tutta l'energia proveniente da gas, elettricità e consumo di carburante per trasporti nel Regno Unito di cui è responsabile.
Sebbene molte organizzazioni siano attualmente esentate dalla segnalazione obbligatoria perché non rientrano nell'ambito dei requisiti, il governo incoraggia la partecipazione volontaria per sostenere una rendicontazione ESG trasparente.
I requisiti per la rendicontazione snellita dell'energia e del carbonio variano a seconda del tipo di organizzazione. Come minimo, un'organizzazione dovrà segnalare:
La rendicontazione delle emissioni Scope 3, che riguarda la supply chain a monte e a valle e riguarda tutto ciò che esce dal controllo operativo o finanziario di un'organizzazione, attualmente non è un elemento obbligatorio. Tuttavia, è volontaria e dovrebbe essere considerata per ottenere il quadro più accurato possibile dell'impatto di un'organizzazione.
Alcuni aspetti del framework SECR sono flessibili per garantire la semplicità e incoraggiare la conformità. Ad esempio, sebbene non sia esplicitamente richiesta una metodologia per la SECR, tutte le metodologie devono essere divulgate e dovrebbero essere processi robusti e accettati per misurare il consumo energetico e le emissioni di gas serra.
Un altro esempio è il requisito del rapporto di intensità. Un'organizzazione può considerare tonnellate di CO2e per ricavi da vendita, mentre un'altra può misurare tonnellate di CO2e per metro quadrato di superficie. I rapporti di intensità non sono prescritti, ma sono aperti, in modo da rendere noto l'indicatore più rilevante per il contesto.
Dal 2020 al 2021, è inoltre necessario che i dati dell'anno precedente vengano divulgati a fini comparativi.
Le informazioni SECR devono essere accessibili agli stakeholder e facilmente comprensibili. Tali informazioni devono essere incluse nel "Directors’ Report,", nello "Strategic Report" o in un documento equivalente di ogni esercizio finanziario.
Raccogliere dati ESG da diverse fonti e garantirne l'accuratezza è un processo laborioso per molte organizzazioni, in particolare per chi è nuovo alla SECR e ha l'obbligo di riferire sulla propria impronta.
Il software per la sostenibilità semplifica notevolmente questo processo consolidando le informazioni sulle emissioni e sull'energia in un'unica piattaforma, insieme al calcolo delle emissioni di gas serra. Il software di reporting ESG di Envizi, ad esempio, svolge questo lavoro per le organizzazioni e monitora gli obiettivi annuali su una piattaforma verificabile per supportare accuratezza, conformità e una gestione dei dati semplice.
Envizi supporta anche il framework SECR tramite una dashboard visiva PowerReport. Questo report consente agli utenti di estrarre i dati quantitativi di utilizzo richiesti da Envizi e di farli corrispondere ai requisiti stabiliti nei dati SECR.
Il framework Streamlined Energy and Carbon Reporting è ancora relativamente nuovo, tuttavia ha costretto molte organizzazioni a guardare per la prima volta al proprio impatto ambientale e a riferirne in modo trasparente.
Negli ultimi anni il governo britannico ha adottato ulteriori misure per incoraggiare la segnalazione e la riduzione delle emissioni. Ad esempio, a metà 2021 è stato annunciato un piano di decarbonizzazione dei trasporti (link esterno a ibm.com) per raggiungere le emissioni net zero in tutto il settore. Nel novembre 2021 è stata introdotta una nuova legislazione per rendere obbligatori i punti di ricarica per veicoli elettrici (EV) (link esterno a ibm.com) nelle nuove case e negli edifici. Questi passi suggeriscono che la segnalazione delle emissioni Scope 3, che riguarda le emissioni al di fuori del controllo operativo o finanziario di un'azienda, diventerà parte integrante della SECR invece di un'inclusione volontaria.
Sebbene l'attuale focus della SECR sia la rendicontazione dei risultati e la definizione di parametri di riferimento attraverso gli indici di intensità e i confronti annuali, è probabile che si passi a includere gli obiettivi. Il governo ha fissato obiettivi (link esterno a ibm.com) per la decarbonizzazione e la sostenibilità. Per aiutare le organizzazioni a raggiungere questi obiettivi, è probabile che venga data maggiore importanza al settore privato, che sarà incoraggiato a migliorare il proprio impatto ambientale, anziché limitarsi a rendicontare la propria impronta di emissioni.
