Che cos'è la rendicontazione SECR?

I requisiti per la rendicontazione snellita dell'energia e del carbonio variano a seconda del tipo di organizzazione. Come minimo, un'organizzazione dovrà segnalare:

Utilizzo di energia che include gas, elettricità acquistata e carburante per i trasporti, insieme alle emissioni di gas serra

che include gas, elettricità acquistata e carburante per i trasporti, insieme alle emissioni di gas serra Informazioni sulla metodologia utilizzata per misurare l'uso di energia e le emissioni.

utilizzata per misurare l'uso di energia e le emissioni. Una descrizione narrativa degli sforzi intrapresi per migliorare l'efficienza energetica negli ultimi 12 mesi

intrapresi per migliorare l'efficienza energetica negli ultimi 12 mesi Un rapporto di intensità che viene utilizzato per confrontare i dati sulle emissioni con una metrica aziendale, per consentire il confronto con aziende simili e con gli anni precedenti

che viene utilizzato per confrontare i dati sulle emissioni con una metrica aziendale, per consentire il confronto con aziende simili e con gli anni precedenti Dati equivalenti degli anni precedenti come base di confronto su modifiche e miglioramenti

La rendicontazione delle emissioni Scope 3, che riguarda la supply chain a monte e a valle e riguarda tutto ciò che esce dal controllo operativo o finanziario di un'organizzazione, attualmente non è un elemento obbligatorio. Tuttavia, è volontaria e dovrebbe essere considerata per ottenere il quadro più accurato possibile dell'impatto di un'organizzazione.

Alcuni aspetti del framework SECR sono flessibili per garantire la semplicità e incoraggiare la conformità. Ad esempio, sebbene non sia esplicitamente richiesta una metodologia per la SECR, tutte le metodologie devono essere divulgate e dovrebbero essere processi robusti e accettati per misurare il consumo energetico e le emissioni di gas serra.

Un altro esempio è il requisito del rapporto di intensità. Un'organizzazione può considerare tonnellate di CO2e per ricavi da vendita, mentre un'altra può misurare tonnellate di CO2e per metro quadrato di superficie. I rapporti di intensità non sono prescritti, ma sono aperti, in modo da rendere noto l'indicatore più rilevante per il contesto.

Dal 2020 al 2021, è inoltre necessario che i dati dell'anno precedente vengano divulgati a fini comparativi.

Le informazioni SECR devono essere accessibili agli stakeholder e facilmente comprensibili. Tali informazioni devono essere incluse nel "Directors’ Report,", nello "Strategic Report" o in un documento equivalente di ogni esercizio finanziario.