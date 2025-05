Cos’è il SASB?

Gli investitori considerano gli standard SASB come dei parametri settoriali, basati su metriche e focalizzati sulla materialità finanziaria, che consentono di incorporare le valutazioni di sostenibilità nelle decisioni di investimento e di gestione in diversi portfolio e classi di asset globali. Gli investitori considerano gli standard SASB come il principale strumento per le aziende per comunicare le loro informazioni sulla sostenibilità in un formato standardizzato e comparabile. Al momento della stesura di questo articolo, 327 investitori istituzionali, che rappresentano 28 mercati e 82 trilioni di USD in attività gestite, si affidano alle rendicontazioni basate sugli standard SASB per prendere decisioni in materia di investimento.1