Che cos'è la rendicontazione CSR?

Le organizzazioni sono sempre più tenute e tenute a comunicare metriche di prestazioni che vanno oltre le loro prestazioni finanziarie. La rendicontazione sulla responsabilità sociale d'impresa, o CSR, è un approccio che fornisce trasparenza aziendale ai principali stakeholder sulle prestazioni sociali e ambientali di un'organizzazione.
In questo articolo, esploreremo la rendicontazione CSR in modo più dettagliato e scopriremo l'importanza di utilizzare software specializzati per acquisire dati CSR e misurare le prestazioni.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
La rendicontazione CSR è la pratica di rendicontare le prestazioni di un'organizzazione in termini di parametri non finanziari, fornendo trasparenza sull'impatto dell'organizzazione sulla società e sull'ambiente. Tipicamente rilasciata su base annuale, la rendicontazione delle prestazioni della CSR è facoltativa. Tuttavia, alcune giurisdizioni impongono alle grandi organizzazioni di divulgare le proprie prestazioni sociali e ambientali per aiutare investitori e consumatori a valutare gli impatti non finanziari dell'organizzazione.
Storicamente, il focus della rendicontazione CSR era stato esclusivamente sulle metriche sociali, ma questi report si sono ampliati fino a includere altre misure di successo, non finanziarie. Negli ultimi tempi, il termine "rendicontazione CSR" è stato utilizzato in modo intercambiabile con il termine "rendicontazione ESG" (Environmental Social and Governance).
Le prove che dimostrano l'interesse delle organizzazioni per la società e per il benessere e le condizioni di lavoro dei loro dipendenti nascono già nel 1800, durante la Rivoluzione Industriale. Anche la filantropia crebbe molto in questo periodo, e non era raro che industriali e imprenditori facessero donazioni a cause educative o scientifiche.
La moderna rendicontazione della CSR può essere fatta risalire al 1953, quando il termine fu ufficialmente coniato dall'economista americano Howard Bowen. Negli anni '70, la popolarità della rendicontazione CSR iniziò a prendere piede e, negli anni '80, molte aziende utilizzavano i report CSR per mettere in mostra la propria responsabilità sociale, rafforzare la reputazione del marchio e rispondere agli stakeholder.
Da approccio raramente utilizzato in alcune organizzazioni, la CSR è ora diventata una forma di autoregolamentazione ampiamente praticata in organizzazioni di tutte le dimensioni ed è spesso guidata da un responsabile CSR designato.
Esistono diversi framework per supportare la rendicontazione CSR, a seconda che l'organizzazione voglia concentrarsi sulle emissioni di gas serra (GHG), sulle prestazioni economiche o sull'impatto sociale. Tre framework di sostenibilità CSR che sono costantemente valutati positivamente dagli investitori sono Carbon Disclosure Project (CDP), Dow Jones Sustainability Index (DJSI) e Global Reporting Initiative (GRI).
Esistono somiglianze e differenze tra questi framework. Il CDP si concentra sui dati relativi ai gas serra, all'acqua e alle prestazioni della supply chain per aiutare le organizzazioni a proteggere le risorse naturali e a mitigare il cambiamento climatico. Nel frattempo, la GRI si concentra maggiormente sull'impatto sociale, ambientale ed economico delle organizzazioni sui loro stakeholder.
Questi framework sono accessibili al pubblico e consentono di effettuare confronti tra organizzazioni, mentre il DJSI è accessibile solo su invito e i suoi risultati non vengono resi pubblici. Il DJSI viene utilizzato principalmente dagli stakeholder per valutare congiuntamente i dati ESG e le prestazioni finanziarie di un'organizzazione.
Qualunque sia il framework CSR che scegli, un software come IBM® Envizi ti aiuterà a ottimizzare il processo di creazione del tuo report. Automatizzando la raccolta affidabile dei dati e consolidandoli in un unico sistema, il software di sostenibilità rende più facile per te redigerti, creare e pubblicare report CSR, in collaborazione con il tuo team.
Il software ti aiuterà ad acquisire metriche CSR, a calcolare le emissioni di gas serra della tua organizzazione e a creare report verificabili conformi alle normative del settore e alle best practice. Lo consigliamo vivamente per risparmiare tempo, denaro e fatica durante il complesso processo di rendicontazione CSR. E in effetti, i miglioramenti delle prestazioni CSR come questo software possono andare oltre la rendicontazione per supportare la definizione degli obiettivi CSR e il monitoraggio dei risultati delle iniziative di prestazioni.
I requisiti per la CSR variano tra le varie regioni geografiche e esistono pochi standard ampiamente accettati (se non addirittura nessuno), il che significa che il contenuto, la lunghezza e lo stile dei report CSR possono variare notevolmente tra le organizzazioni. Questo può essere visto come un aspetto positivo da alcune organizzazioni, poiché offre loro la flessibilità di progettare e personalizzare i propri report come ritengono opportuno.
Lo svantaggio della mancanza di standard comuni per la rendicontazione della CSR è che le organizzazioni possono essere selettive riguardo alle informazioni da divulgare e mettere in evidenza. Ciò può non solo rendere difficile effettuare confronti accurati tra le organizzazioni, ma può anche portare ad accuse di greenwashing e danni alla reputazione.
Per evitare ciò, le organizzazioni devono essere il più trasparenti possibile nei loro reporting. Ciò include la divulgazione delle carenze e degli aspetti in cui è necessario migliorare in ambito CSR, nonché dei successi. Più l'organizzazione è trasparente, più è probabile che i consumatori si fidino del fatto che questi temi siano davvero importanti per l'organizzazione.
Una buona prestazione in ambito CSR è una buona prestazione aziendale. Le ricerche dimostrano costantemente che le prestazioni in materia di CSR offrono un valore reale alle organizzazioni.
I report CSR possono anche fungere da importante strumento di PR per le organizzazioni, poiché offrono l'opportunità di comunicare le loro iniziative ambientali, mettere in mostra i loro risultati e presentarsi come socialmente responsabili. In un mondo in cui gli investitori e i consumatori esaminano sempre più le prestazioni sociali e ambientali, la rendicontazione e le prestazioni della responsabilità sociale d'impresa sono una strategia integrale per le organizzazioni.
Le organizzazioni devono impegnarsi a fondo nelle loro iniziative, e i dipendenti devono essere coinvolti nel processo e incoraggiati ad avere un impatto positivo nel loro lavoro quotidiano. Tutti gli impegni di CSR assunti dall'organizzazione devono essere comunicati in modo chiaro, e la loro attuazione ed efficacia devono essere supportate da prove in tutti i rapporti successivi.
Al giorno d'oggi, la rendicontazione viene sempre più spesso sostituito dalla rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG) di nuova generazione. La rendicontazione ESG è più completa e tangibile ed è più supportata da schemi di rendicontazione ESG rispetto alla CSR.
La rendicontazione ESG pone maggiore enfasi sulla quantificazione degli sforzi ambientali e di sostenibilità, piuttosto che sulla semplice comunicazione della responsabilità sociale. Misura le prestazioni di sostenibilità rispetto a metriche comparabili e stabilisce obiettivi precisi per il futuro, rendendo la rendicontazione ESG più rilevante per la nostra situazione attuale con la crisi climatica e la richiesta che le organizzazioni siano fondate sull'etica.
La rendicontazione CSR sta per Corporate Social Responsibility (rendicontazione sulla responsabilità sociale d'impresa). Un report CSR è un documento interno ed esterno che consente alle organizzazioni di valutare il proprio impatto etico, ambientale, filantropico ed economico. Viene utilizzato per comunicare con gli stakeholder le prestazioni sociali e di sostenibilità di un'organizzazione.
Un buon report CSR deve essere dettagliato, trasparente e flessibile. Deve fornire una buona base di dati per soddisfare i requisiti di rendicontazione attuali e futuri. Deve contenere dati per tutte le principali metriche di sostenibilità che si applicano alla tua organizzazione, senza omettere quelli che potrebbero mettere l'organizzazione in cattiva luce.
Una buona rendicontazione sulla CSR incoraggia la fiducia e il dialogo significativo tra le organizzazioni e gli stakeholder. Se hai più stakeholder che favoriscono metodi specifici di reportistica, può avere senso utilizzare più di un framework di rendicontazione CSR.
Il miglior framework per il reporting sulla CSR dipende dal destinatario, dal valore e dallo scopo del report. Ad esempio, gli investitori che vogliono determinare le emissioni di carbonio o la mitigazione del cambiamento climatico di un'organizzazione potrebbero scegliere il framework CDP o DJSI come la scelta migliore. Questi framework pubblici saranno ideali anche se il tuo obiettivo è confrontare i tuoi dati con quelli dei tuoi pari.
Tuttavia, se il report CSR è rivolto a stakeholder come ONG, fornitori, dipendenti o clienti, e mira a determinare l'impatto sociale, economico o ambientale di un'organizzazione su questi stakeholder, il framework GRI potrebbe essere più appropriato.
La rendicontazione della CSR è in gran parte volontaria. Tuttavia, alcune giurisdizioni come Australia, Canada e Regno Unito richiedono alle grandi organizzazioni e ad altre entità che operano in settori specifici di riferire sulle proprie prestazioni sociali e ambientali. Attualmente non è obbligatorio negli Stati Uniti, anche se la situazione potrebbe cambiare presto. Anche nei paesi in cui la rendicontazione sulla sostenibilità non è obbligatoria, molte organizzazioni effettuano una rendicontazione CSR volontaria. Questo può aiutarli a coinvolgere gli stakeholder, a rafforzare la loro reputazione presso investitori e clienti e a raggiungere i loro obiettivi di divulgazione.
Scopri come trasformare gli insight sulla sostenibilità in azioni e fare il passo successivo per utilizzare al meglio la potenza dell'AI generativa.
Scopri come gli utenti di IBM Turbonomic hanno raggiunto un IT sostenibile e ridotto la loro impronta ambientale, garantendo al tempo stesso le prestazioni delle applicazioni.
Scopri come IBM Maximo può aiutare a ottimizzare il valore degli asset durante l'intero ciclo di vita.
Scopri come i responsabili della sostenibilità e i leader del net zero raggiungono la conformità alla direttiva CSRD.
Scopri come le organizzazioni possono definire e raggiungere obiettivi di sostenibilità chiari che offrano un vantaggio competitivo.
Ottimizza l'allocazione delle risorse alle applicazioni nell'intero ecosistema con la piattaforma IBM Turbonomic.
Inizia oggi il tuo percorso verso la sostenibilità collegando la tua roadmap strategica alle operazioni quotidiane.
Utilizza i servizi di consulenza per la sostenibilità di IBM per trasformare le tue ambizioni nel campo della sostenibilità in azioni concrete e diventare un'azienda più responsabile e redditizia.