Che cos'è la rendicontazione CSR?

Le prove che dimostrano l'interesse delle organizzazioni per la società e per il benessere e le condizioni di lavoro dei loro dipendenti nascono già nel 1800, durante la Rivoluzione Industriale. Anche la filantropia crebbe molto in questo periodo, e non era raro che industriali e imprenditori facessero donazioni a cause educative o scientifiche.

La moderna rendicontazione della CSR può essere fatta risalire al 1953, quando il termine fu ufficialmente coniato dall'economista americano Howard Bowen. Negli anni '70, la popolarità della rendicontazione CSR iniziò a prendere piede e, negli anni '80, molte aziende utilizzavano i report CSR per mettere in mostra la propria responsabilità sociale, rafforzare la reputazione del marchio e rispondere agli stakeholder.

Da approccio raramente utilizzato in alcune organizzazioni, la CSR è ora diventata una forma di autoregolamentazione ampiamente praticata in organizzazioni di tutte le dimensioni ed è spesso guidata da un responsabile CSR designato.