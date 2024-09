IBM® Envizi™: Sustainability Program Tracking è un software di gestione della sostenibilità, che semplifica la raccolta dei dati acquisendo e tracciando dati sui programmi ESG e di sostenibilità, come previsioni, tempistiche, flusso di cassa, obiettivi e risultati, in un sistema centrale.



Il risultato è una visione completa delle iniziative ESG e di sostenibilità, a partire dai programmi per i rifiuti e l'acqua fino alla CSR e agli investimenti nelle comunità, con tutti i dati raccolti in un unico luogo.

Inoltre, utilizzando PowerReports (integrato in Microsoft Power BI) per i report sulla sostenibilità, puoi facilmente confrontare i progetti del tuo portafoglio e della tua supply chain per assicurarti di dare sempre la priorità ai progetti ESG di maggior impatto.