Il CDP è un diffuso framework di rendicontazione volontaria utilizzato dalle aziende per divulgare informazioni ambientali ai propri stakeholder (investitori, dipendenti e clienti). La rendicontazione viene completata su base annuale: il portale viene aperto ogni anno ad aprile e le presentazioni devono essere effettuate a luglio.
Il CDP mantiene questi dati in un database aperto e dichiara di possedere la raccolta più completa al mondo di dati ambientali autodichiarati.
Per le aziende, il CDP offre attualmente tre questionari(cambiamenti climatici, sicurezza idrica e foreste). Ognuno di essi viene valutato utilizzando metodologie diverse. I questionari includono domande generali oltre a domande specifiche per settore rivolte a settori ad alto impatto. Il punteggio dei questionari del CDP è condotto da partner di punteggio accreditati formati dal CDP.
Le informazioni raccolte dal CDP possono essere utilizzate sia dagli investitori che dalle stesse organizzazioni segnalanti. Gli investitori possono utilizzare il CDP per prendere decisioni informate sulle prestazioni di sostenibilità e le aziende possono promuovere azioni sui cambiamenti climatici, sulle risorse idriche e su altre aree critiche.
Nel 2003 coloro che presentavano un resoconto al CDP erano poche centinaia. Da allora, il numero dei resoconti è cresciuto in modo significativo, se non esponenziale. Nel 2020, CDP ha riportato informazioni record:oltre 9.600 segnalazioni al CDP, in aumento del 14% rispetto all'anno precedente e del 70% dalla firma dell'Accordo di Parigi nel 2015.
Il CDP è costituito da un lungo elenco di domande a cui le organizzazioni devono rispondere. Nel 2021 questo elenco ha assunto la forma di un documento di 88 pagine con oltre 200 domande. Raccogliere i dati richiesti e rispondere a un questionario CDP non è un'impresa da poco. In un rapporto del 2021, “Smart Innovators: Corporate ESG & sostenibilità Software,” Verdantix, (una società di analisi indipendente) ha stimato che “rispondere in modo appropriato a un questionario CDP…può richiedere a un team di 30 dipendenti un impegno di oltre 40 giorni lavorativi.”
Il questionario sul cambiamento climatico del CDP include una combinazione di domande qualitative e quantitative. Il software per il resoconto di sostenibilità è particolarmente adatto a supportare le risposte alle domande che richiedono dati quantitativi. Il software può semplificare i calcoli delle emissioni, in particolare nel calcolo delle emissioni di Scope 2 utilizzando il metodo richiesto basato sul mercato. Inoltre, può essere utile per mantenere una libreria di fattori di emissione utilizzati per calcolare l'intensità delle emissioni e le emissioni assolute (Scope 1, Scope 2 basato sull'ubicazione, Scope 2 basato sul mercato e Scope 3) e può separare le emissioni per struttura, gruppo, regione e attività.
La suite di soluzioni di rendicontazione ESG di Envizi raccoglie dati da diverse fonti in un'unica piattaforma che calcola automaticamente le emissioni, il consumo di energia, le valutazioni degli edifici e gli indicatori ESG più importanti. Questi dati sono quindi disponibili attraverso vari dashboard e report visivi esportabili in diversi formati, in modo che le organizzazioni possano utilizzare gli insight nei schemi di rendicontazione ESG o per i requisiti di conformità interni.
