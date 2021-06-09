Il questionario sul cambiamento climatico del CDP include una combinazione di domande qualitative e quantitative. Il software per il resoconto di sostenibilità è particolarmente adatto a supportare le risposte alle domande che richiedono dati quantitativi. Il software può semplificare i calcoli delle emissioni, in particolare nel calcolo delle emissioni di Scope 2 utilizzando il metodo richiesto basato sul mercato. Inoltre, può essere utile per mantenere una libreria di fattori di emissione utilizzati per calcolare l'intensità delle emissioni e le emissioni assolute (Scope 1, Scope 2 basato sull'ubicazione, Scope 2 basato sul mercato e Scope 3) e può separare le emissioni per struttura, gruppo, regione e attività.