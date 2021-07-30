La blockchain per le aziende si basa su un registro condiviso e immutabile che ha il permesso di aumentare l'efficienza tra partner di fiducia. Questo consente alle aziende di effettuare transazioni in modo più fluido ed efficiente.
Il concetto di "blockchain per il business" è estremamente prezioso per le aziende che effettuano transazioni tra loro. Grazie alla tecnologia di registro distribuito, i partecipanti autorizzati possono accedere alle stesse informazioni contemporaneamente per migliorare l'efficienza, creare fiducia ed eliminare gli attriti. La blockchain consente anche a una soluzione di dimensionarsi e scalare rapidamente, e numerose soluzioni possono essere adattate per svolgere più attività in svariati settori. La blockchain per il business offre questi vantaggi sulla base di quattro caratteristiche peculiari di questa tecnologia:
Consenso: i registri condivisi vengono aggiornati solo dopo che la transazione è stata convalidata da tutti i partecipanti interessati.
Replica: una volta approvato un blocco, ovvero il record di un evento, esso viene creato automaticamente nei registri per tutti i partecipanti a quel dato canale. Ogni partner di rete vede e condivide un'unica «realtà affidabile» delle transazioni.
Immutabilità: è possibile aggiungere più blocchi, ma non eliminarli, per cui esiste una registrazione permanente di ogni transazione, il che aumenta la fiducia tra gli stakeholder.
Sicurezza: Solo le entità autorizzate possono creare blocchi e accedervi. Solo ai partner attendibili viene concessa l'autorizzazione di accesso.
In tutti i settori del mondo, la blockchain sta aiutando a trasformare il business. Una maggiore fiducia comporta una maggiore efficienza eliminando di dover aumentare gli sforzi. La blockchain sta rivoluzionando la supply chain, la distribuzione alimentare, i servizi finanziari, le istituzioni governative, il retail e non solo.
Tutti noi mangiamo, e tutti noi abbiamo nutrito prima o poi dei dubbi sulla sicurezza o sulla freschezza del cibo che consumiamo. E se potessimo sostituire questi dubbi con la visibilità di ogni singolo passo della catena di fornitura, ovvero dalla fattoria alla forchetta? Molte aziende ora stanno facendo proprio questo, e condividono e utilizzano i dati di IBM Food Trust™, basati sulla IBM Blockchain Platform.
Scopri come coltivatori, trasformatori, distributori e venditori al dettaglio stanno rendendo gli alimenti più sicuri, allungando la durata di conservazione, riducendo gli sprechi e offrendo un migliore accesso a informazioni condivise e sicure che impattano su tutti noi.
Pensa a tutto quello che hai utilizzato oggi. Come ti è arrivato? L'attuale supply chain è una rete complessa di relazioni, programmazione, sistemi e dati. Anche il più piccolo errore può causare ritardi con effetti a catena enormi.
Digitalizzando e automatizzando gli adempimenti amministrativi nelle catene di fornitura, IBM Blockchain aiuta a gestire al meglio i documenti tra organizzazioni e confini. Ciò comprende spedizionieri, porti, servizi doganali, fornitori di servizi logistici, banche, assicuratori e altri, il tutto in tempo reale e con assoluta precisione.
Che si tratti di persone o organizzazioni, le relazioni prosperano quando c'è più fiducia. Dai gioielli alle assicurazioni, fino al cibo, IBM Blockchain può portare questa fiducia a un livello completamente nuovo. Aiutando le parti che effettuano transazioni insieme a convalidare e condividere registrazioni immutabili delle transazioni su un registro privato e distribuito.
Questo record di verità condiviso porta a tutto, da meno documenti e meno controversie, a clienti più soddisfatti e a modi completamente nuovi di fare affari.
Scopri come le aziende più innovatrici stanno trasformando le loro attività mediante casi d'uso creati sulla IBM Blockchain Platform.
La catena di approvvigionamento di petrolio e gas è una complessa interazione tra coordinamento e concorrenza. Ma condizioni meteorologiche estreme e altri eventi imprevisti possono provocare il caos, e allora l'intera catena di fornitura ne risente. La Vertrax Blockchain – costruita sulla piattaforma IBM Blockchain Platform e distribuita su AWS per gli utenti multicloud – offre nuove informazioni su questi eventi, in modo da concertare risposte più rapide.
Prese nel loro insieme, le piccole e medie imprese costituiscono una forza economica estremamente dinamica. A livello individuale, combattono ogni giorno per assicurarsi le risorse finanziarie di cui necessitano per crescere, dato che le banche di cui si servono non riescono a fare fronte alle loro esigenze. Con we.trade, le principali banche europee sfruttano l'efficienza della blockchain per ridurre una parte notevole dei costi e dei rischi associati alle richieste di finanziamento commerciale delle PMI.
Mentre gli alimenti viaggiano lungo la catena di fornitura, in che modo si può essere certi della loro esatta condizione? Utilizzando gli strumenti della blockchain, l'IoT e l'analisi cognitiva. Un esempio di ciò è rappresentato da Golden State Foods. La CTO Guilda Javaheri e il suo team stanno offrendo ai ristoranti fast service una visibilità senza precedenti sul percorso del cibo verso il cliente, in ogni singola fase.
La pluripremiata IBM Blockchain Platform fornisce il set più completo di software, servizi, strumenti e codice di esempio della blockchain disponibile per Hyperledger Fabric. È tutto quello di cui hai bisogno per creare, testare, governare e gestire una rete blockchain efficiente in vari ambienti cloud.
Con oltre 500 interazioni con i clienti e più di 1.600 esperti tecnici e di settore, scopri perché IBM Blockchain Services è il principale fornitore di servizi in tutto il suo percorso verso la blockchain.
IBM Food Trust è l'unica rete del suo genere a connettere i partecipanti all'intero settore alimentare attraverso un registro autorizzato, permanente e condiviso dei dati del sistema alimentare. Essa è in grado aumentare la sicurezza alimentare, ottenere nuove efficienze e contribuire alla redditività aziendale.
TradeLens aiuta a supervisionare la logistica dei container in tutto il mondo, con oltre 150 esportatori, importatori, spedizionieri e autorità doganali di tutto il mondo che ora lavorano in collaborazione su una piattaforma di supply chain aperta e neutrale.
IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite è una soluzione di ottimizzazione e automazione basata su AI. Progettata per le organizzazioni che trovano difficoltà nel rimediare alle perturbazioni nella supply chain attraverso la trasformazione tradizionale, la suite facilita la resilienza e la sostenibilità della rete di approvvigionamento, aumenta l'agilità e velocizza il time-to-value mediante insight attivabili, workflow più smart e automazione intelligente.