Tutti noi mangiamo, e tutti noi abbiamo nutrito prima o poi dei dubbi sulla sicurezza o sulla freschezza del cibo che consumiamo. E se potessimo sostituire questi dubbi con la visibilità di ogni singolo passo della catena di fornitura, ovvero dalla fattoria alla forchetta? Molte aziende ora stanno facendo proprio questo, e condividono e utilizzano i dati di IBM Food Trust™, basati sulla IBM Blockchain Platform.

Scopri come coltivatori, trasformatori, distributori e venditori al dettaglio stanno rendendo gli alimenti più sicuri, allungando la durata di conservazione, riducendo gli sprechi e offrendo un migliore accesso a informazioni condivise e sicure che impattano su tutti noi.