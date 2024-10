Quali sono i diversi tipi di sourcing?

Outsourcing



L'outsourcing consiste nell'utilizzo di una terza parte, nazionale o estera, per svolgere un'attività o per fornire beni o servizi normalmente distribuiti a livello interno. Le aziende in genere esternalizzano attività e funzioni non fondamentali che sono simili tra le varie organizzazioni, come le operazioni di back-office (contabilità, IT e risorse umane) e le operazioni di front-office (vendita, marketing e assistenza clienti). Le motivazioni principali dell'outsourcing sono i risparmi sui costi, la flessibilità di aumentare o ridurre le funzioni e i beni o servizi in base alle necessità, oltre a un maggiore accesso a competenze specifiche o a materie prime.

La tendenza verso la trasformazione digitale riguarda numerose organizzazioni che affermano le proprie operazioni attraverso l'outsourcing di processi aziendali. Questo ha cambiato radicalmente il mercato dell'outsourcing. Le aziende ora guardano oltre l'esternalizzazione offshore e l'arbitraggio del lavoro, sfruttando invece l'AI (intelligenza artificiale) e l'automazione per creare efficienza e modernizzare i processi.

Il subappalto rientra nell'ambito dell'outsourcing. Implica l'outsourcing di un'attività o obbligo specifico a un subappaltatore o fornitore di servizi. Il subappalto è diffuso in settori più complessi, come l'edilizia e spesso costituisce un accordo temporaneo.

Insourcing

I fornitori più adatti possono essere interni. L'insourcing utilizza le risorse interne, come un singolo o un reparto specifico, per svolgere attività che avrebbero potuto essere esternalizzate o che lo erano in precedenza. Mantenere le attività e le funzioni all'interno dell'azienda offre un vantaggio competitivo in quanto le organizzazioni possono sperimentare una maggiore coerenza tra prodotti e servizi.

Sebbene spesso si tratti di una strategia di riduzione dei costi, l'insourcing offre alle organizzazioni un maggiore controllo su un'attività e ne accelera l'esecuzione. Questo perché le risorse necessarie esistono già all'interno dell'organizzazione; tutti i dipendenti che svolgono l'attività conoscono già la cultura, i prodotti, i servizi e la base clienti dell'azienda: potrebbero aver bisogno solo di formazione o di migliorare le competenze. Tuttavia, in alcune situazioni, un modello di insourcing può scegliere di incorporare nuovi dipendenti o processi nell'organizzazione per raggiungere obiettivi specifici.

Near-sourcing

Il near-sourcing, chiamato anche nearshoring, comporta lo spostamento delle attività di sourcing più vicine al luogo in cui vengono venduti i beni o servizi. Può essere considerato una strategia di outsourcing alternativa: sebbene l'outsourcing in Paesi lontani riesce a offrire costi di manodopera più bassi, gestire la logistica è più difficile e costoso. L'outsourcing in una sede più vicina semplifica la gestione delle relazioni con i partner e riduce i costi di trasporto e i tempi di consegna. In alcuni casi, il fornitore a contratto può ancora operare in un Paese vicino, come una società statunitense che esternalizza in Messico.

Anche il near-sourcing può ridurre i rischi. Ad esempio, le interruzioni nella supply chain sono difficili da prevedere. Ma con fabbriche o magazzini più vicini ai destinatari del prodotto o del servizio finale, è meno probabile che la consegna ai clienti subisca ritardi o addirittura che venga annullata in caso di disastri naturali o disordini geopolitici.

Single sourcing

Il single sourcing (o fornitore unico) consiste nello scegliere un solo fornitore per tutte le materie prime, beni e servizi. Questo può creare esclusività del prodotto con materiali unici e ridurre il tempo impiegato nelle trattative contrattuali e nella selezione dei fornitori. Il single sourcing semplifica inoltre le supply chain, consentendo alle organizzazioni di garantire più facilmente prodotti di qualità e rispettare standard di approvvigionamento etici.

Sebbene il single sourcing spesso sia usato in modo intercambiabile con il sole sourcing, i due termini sono distinti: il single sourcing è una strategia di sourcing specifica in cui un'azienda sceglie un solo fornitore ma ha altre opzioni a disposizione. Una strategia sole source, invece, è una situazione in cui esiste un solo fornitore per un particolare prodotto o servizio, il che nega alle aziende la possibilità di scegliere tra più alternative.

Global sourcing

Il global sourcing consiste nel sourcing di beni o servizi da fornitori nei mercati globali. Questo fornisce alle aziende l'accesso a risorse a basso costo, incentivi come agevolazioni fiscali e competenze potenzialmente non disponibili nella loro area geografica. Sebbene comunemente esemplificato dai servizi esternalizzati con sede in India, Cina ed Europa orientale, il sourcing globale non è sinonimo di approvvigionamento nazionale a basso costo perché quest'ultimo è subordinato a minori costi di manodopera e produzione. Al contrario, le aziende possono impegnarsi nel sourcing globale quando è difficile trovare lavoratori qualificati a livello locale, anche se le aziende non ottengono risparmi sui costi dalla pratica.

Le aziende sfruttano il sourcing globale per accedere a competenze e tecnologie avanzate utilizzando l'outsourcing dei processi aziendali, come menzionato sopra. Tuttavia, le interruzioni nella supply chain dovute alla pandemia di COVID-19 e ai recenti eventi climatici hanno rivelato il rischio di dipendenza da fornitori, competenze e partner nelle regioni lontane dalle operazioni.

Joint venture

Le iniziative congiunte sono partnership tra le organizzazioni per raggiungere un obiettivo. Lavorando insieme e unendo punti di forza e risorse, le organizzazioni possono ottenere di più, più velocemente che se intraprendessero un progetto in modo indipendente. Possono inoltre aspettarsi di ottenere risparmi sui costi condividendo manodopera e competenze, tecnologia e innovazione, budget per marketing e pubblicità e altre funzioni e processi consolidati, come la produzione o la logistica. Ad esempio, le aziende in una joint venture possono sfruttare le economie di scala dell'organizzazione più grande per produrre beni o servizi con un vantaggio di costo non raggiungibile per l'azienda più piccola. Sul fronte della supply chain, le joint venture possono aumentare il potere contrattuale con i fornitori e limitare i rischi.

Per le organizzazioni che collaborano con aziende in un mercato estero, le joint venture offrono anche opportunità di raggiungere un pubblico più ampio. Allo stesso modo, le aziende che collaborano con marchi con una reputazione positiva possono migliorare la propria reputazione associandosi.

Integrazione verticale

L'integrazione verticale si ha quando un'organizzazione espande le proprie operazioni di supply chain piuttosto che esternalizzare. L'integrazione verticale richiede notevoli investimenti iniziali, ma consente alle organizzazioni di assumere il controllo completo delle operazioni della propria supply chain e dei processi di produzione. Questa prassi è comune per i produttori che desiderano vendere direttamente ai propri clienti anziché affidarsi ai distributori.

L'integrazione verticale ha due direzioni: integrazione a monte e integrazione a valle:

L'integrazione a monte, o integrazione all'indietro, si ha quando un'azienda diventa il fornitore di prodotti o servizi che utilizza per produrre i propri prodotti o servizi, acquistando un'altra società o espandendo le proprie operazioni. In poche parole, l'integrazione a monte rimuove gli intermediari, migliora il controllo e accelera la crescita. Ad esempio, Apple ora produce i propri chip, che vengono utilizzati nella sua gamma di prodotti tecnologici.

L'integrazione a valle, o integrazione in avanti, si ha quando un'azienda assume il controllo dei processi di distribuzione o post-produzione. Questo consente alle aziende di ridurre i costi di distribuzione e di avere un maggiore controllo su come vendere beni o servizi. Ad esempio, un marchio di scarpe potrebbe assumere la proprietà delle vendite dei prodotti bypassando i grandi magazzini e vendendo al dettaglio invece i prodotti nei propri negozi.

Operazioni di servizio vincolato

Le operazioni di servizio vincolato, o centri captive, vengono adottate da organizzazioni di Paesi in cui l'azienda potrebbe non essere ancora presente, probabilmente nei mercati esteri. I lavoratori di questi centri sono dipendenti a pieno titolo dell'azienda. I prodotti che realizzano o i servizi che forniscono apportano benefici diretti all'organizzazione.

I vantaggi dei centri captive includono l'accesso a un bacino di talenti nuovo o più ampio, costi ridotti e un maggiore controllo sulle operazioni rispetto all'outsourcing tradizionale (e quindi meno rischi). Tuttavia, a causa del notevole investimento iniziale richiesto per i centri captive, spesso le aziende li stabiliscono solo in località in cui hanno ambizioni di crescita a lungo termine.

Metodi di sourcing strategico: sourcing etico, responsabile e sostenibile

Esistono numerosi tipi di strategie di sourcing. Il sourcing strategico, in particolare, è una strategia di approvvigionamento che tiene conto degli obiettivi e degli obiettivi commerciali a lungo termine di un'azienda quando questa valuta i potenziali fornitori. La pratica del sourcing strategico implica la considerazione degli standard di qualità, delle prestazioni dei fornitori, dell'efficacia dei costi e del modo in cui una partnership a lungo termine con un fornitore di alta qualità rafforza e razionalizza l'intera supply chain.

Il sourcing strategico considera inoltre la sostenibilità e la responsabilità sociale aziendale. In un recente studio IBM, il 77% dei consumatori ha dichiarato che acquistare da marchi sostenibili o responsabili dell'ambiente è importante.

Le aziende interessate al sourcing responsabile dovranno prendere decisioni di sourcing che tengano conto degli impatti sociali, economici e ambientali delle loro attività di sourcing e dei loro fornitori. Oltre ad aumentare la domanda di trasparenza da parte dei clienti e degli stakeholder, il sourcing responsabile è fondamentale per rispettare la legislazione nuova e quella esistente relativa all'impatto degli sforzi e delle iniziative ambientali, sociali e di governance (ESG) di un'organizzazione, come la Direttiva sulla sostenibilità aziendale dell'Unione Europea (CSRD).

Le organizzazioni possono inoltre concentrarsi sugli obiettivi di sourcing sostenibile o di approvvigionamento sostenibile, che pongono maggiore enfasi sugli impatti ambientali di fornitori e venditori. Altri possono concentrarsi sui propri standard di sourcing etico, che garantiscono che fornitori e venditori sostengano pratiche di lavoro eque, abbiano un impatto sociale positivo e adottino pratiche di sostenibilità ambientale. A tal fine, numerose aziende si stanno affidando alle tecnologie emergenti come la blockchain.

Per maggiori informazioni sulla gestione delle relazioni con i fornitori e sulla creazione di una supply chain basata dalla tecnologia, esplora l'IBM® Sterling Supply Chain Intelligence Suite.