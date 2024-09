Che cos'è il sourcing etico?

Poiché non esistono codici o standard ufficiali che guidano le pratiche di sourcing etico, il modo in cui un'organizzazione crea il proprio programma di sourcing etico è unico. Tuttavia, numerose organizzazioni iniziano stabilendo un rigido processo di controllo, sostenendo i propri standard con audit continui.

Per sviluppare un processo di verifica, le organizzazioni possono guardare ai concorrenti per trovare esempi di politiche etiche, codici di condotta e best practice simili. Quindi, le aziende possono utilizzare queste informazioni, così come le proprie politiche esistenti su pratiche come la sostenibilità, per costruire criteri per valutare i potenziali fornitori. In caso contrario, le organizzazioni possono consultare politiche esterne affidabili, come i Principi guida delle Nazioni Unite per le Imprese e i Diritti umani. Quindi, le organizzazioni possono incorporare questi standard, e il modo in cui verrà affrontata la non conformità, direttamente nei contratti con i fornitori.

Le organizzazioni devono essere preparate alla possibilità che un fornitore possa adottare pratiche non etiche in qualsiasi momento, indipendentemente dalle sue prestazioni passate. Pertanto, le organizzazioni possono scegliere di monitorare le pratiche dei fornitori per tutta la durata del contratto. Gli audit continui garantiscono la conformità agli accordi contrattuali sull'etica e consentono alle organizzazioni di identificare le aree di miglioramento, fissare obiettivi e avviare azioni correttive.