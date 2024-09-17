Che cos'è lo storage as a service (STaaS)?

La relazione formale tra un'organizzazione e un CSP che fornisce lo storage as a service (STaaS) inizia con la redazione degli accordi sul livello di servizio (SLA). Questi documenti contrattuali vincolano legalmente un'organizzazione ai fornitori di servizi, fissano i prezzi in questione e stabiliscono altre variabili relative al servizio gestito (come lo storage, il costo per gigabyte memorizzato e il costo per trasferimento dati).

Le discussioni sullo STaaS si basano spesso sulle differenze percepite tra dati "freddi" e dati "caldi". Si ritiene che i dati freddi abbiano poca importanza immediata, mentre i dati caldi sono informazioni che si ritiene siano in uso attivo e quindi sono considerate importanti.

L'ovvia analogia qui è con il cibo. I dati caldi sono come il cibo caldo. Deve essere servito in modo rapido, quindi la soluzione di storage deve essere in grado di fornire un minimo di flessibilità per consentire questo servizio veloce. I dati caldi rimangono sul tavolo, pronti per essere serviti. I dati freddi sono più simili agli avanzi di cibo, precedentemente caldi, che devono essere conservati in modo sicuro attraverso la refrigerazione. I dati freddi vengono archiviati in uno storage freddo. E per quei dati che potresti o meno decidere di "riscaldare" in futuro, c'è sempre il congelatore.

Certo, queste distinzioni tra caldo e freddo sono del tutto soggettive. Vale anche la pena notare che molti (e forse anche la maggior parte) dei dati subiscono drastici cambiamenti di temperatura durante il loro ciclo di vita. Tuttavia, dare priorità ai dati in base alle loro esigenze presenti e future previste è un modo per fornire un triage delle informazioni, dividendo i dati per la loro temperatura presunta.

Un modello di prezzo alternativo si basa esclusivamente sull'efficienza dei costi. Sebbene questo modello offra quasi sempre i costi complessivi più bassi, c'è un rovescio della medaglia: accesso limitato o prestazioni inferiori. Perché? Perché il modello conveniente è stato progettato per gestire solo dati freddi. Se i dati in questione sono informazioni di cui la tua organizzazione ha probabilmente bisogno e che utilizza spesso, potrebbe essere meglio trovare un altro metodo storage.

La temperatura dei dati diventa molto importante per garantire servizi di data storage fluidi. Per i dati di temperatura più elevata (e di maggiore importanza), gli SLA in vigore diventano particolarmente critici. È qui che questioni come la velocità di accesso e i tempi di attività previsti vengono indicati chiaramente e dove un'azienda dovrebbe sapere se le sue esigenze di data storage sono in linea con quelle del suo CSP.