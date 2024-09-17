Che cos'è lo storage as a service (STaaS)?

Lo storage as a service (STaaS) è un modello di abbonamento in base al quale le aziende risparmiano costi iniziali e spese di manodopera scaricando i workload e la gestione dei dati su piattaforme di data storage di terze parti. Le soluzioni STaaS richiedono in genere uno spazio di storage in affitto sul cloud pubblico, ma possono coinvolgere un'infrastruttura di storage on-premise.
2 preoccupazioni hanno motivato la creazione dello STaaS:
Lo STaaS è stato inizialmente sviluppato come alternativa a basso costo, soprattutto per le piccole e medie imprese che non avevano budget sufficienti per finanziare tutti i costi di cloud storage e gestire tutte le esigenze di data storage. Ora, le organizzazioni di tutte le dimensioni possono utilizzare i metodi STaaS.
Le aziende tecnologiche che gestiscono le piattaforme di data storage di terze parti che offrono servizi STaaS sono chiamate fornitori di cloud service (CSP).
Tre tipi di storage dominano il campo del data storage e qualsiasi discussione sullo STaaS:
La relazione formale tra un'organizzazione e un CSP che fornisce lo storage as a service (STaaS) inizia con la redazione degli accordi sul livello di servizio (SLA). Questi documenti contrattuali vincolano legalmente un'organizzazione ai fornitori di servizi, fissano i prezzi in questione e stabiliscono altre variabili relative al servizio gestito (come lo storage, il costo per gigabyte memorizzato e il costo per trasferimento dati).
Le discussioni sullo STaaS si basano spesso sulle differenze percepite tra dati "freddi" e dati "caldi". Si ritiene che i dati freddi abbiano poca importanza immediata, mentre i dati caldi sono informazioni che si ritiene siano in uso attivo e quindi sono considerate importanti.
L'ovvia analogia qui è con il cibo. I dati caldi sono come il cibo caldo. Deve essere servito in modo rapido, quindi la soluzione di storage deve essere in grado di fornire un minimo di flessibilità per consentire questo servizio veloce. I dati caldi rimangono sul tavolo, pronti per essere serviti. I dati freddi sono più simili agli avanzi di cibo, precedentemente caldi, che devono essere conservati in modo sicuro attraverso la refrigerazione. I dati freddi vengono archiviati in uno storage freddo. E per quei dati che potresti o meno decidere di "riscaldare" in futuro, c'è sempre il congelatore.
Certo, queste distinzioni tra caldo e freddo sono del tutto soggettive. Vale anche la pena notare che molti (e forse anche la maggior parte) dei dati subiscono drastici cambiamenti di temperatura durante il loro ciclo di vita. Tuttavia, dare priorità ai dati in base alle loro esigenze presenti e future previste è un modo per fornire un triage delle informazioni, dividendo i dati per la loro temperatura presunta.
Un modello di prezzo alternativo si basa esclusivamente sull'efficienza dei costi. Sebbene questo modello offra quasi sempre i costi complessivi più bassi, c'è un rovescio della medaglia: accesso limitato o prestazioni inferiori. Perché? Perché il modello conveniente è stato progettato per gestire solo dati freddi. Se i dati in questione sono informazioni di cui la tua organizzazione ha probabilmente bisogno e che utilizza spesso, potrebbe essere meglio trovare un altro metodo storage.
La temperatura dei dati diventa molto importante per garantire servizi di data storage fluidi. Per i dati di temperatura più elevata (e di maggiore importanza), gli SLA in vigore diventano particolarmente critici. È qui che questioni come la velocità di accesso e i tempi di attività previsti vengono indicati chiaramente e dove un'azienda dovrebbe sapere se le sue esigenze di data storage sono in linea con quelle del suo CSP.
Le organizzazioni apprezzano la comodità dello storage as a service (STaaS) e il modo in cui gestisce le operazioni di storage, anche se le esigenze di storage continuano a crescere. Di seguito sono riportati alcuni dei benefici che lo STaaS può offrire:
È ironico che la stessa cosa che abilita lo STaaS, il cloud computing, sia anche responsabile di alcuni aspetti negativi dell'uso dello STaaS:
Lo STaaS ha dimostrato una notevole utilità in numerose attività legate alla protezione dei dati e conservazione, inclusi i seguenti casi d'uso:
I principali fornitori di servizi STaaS sono tre grandi aziende di tecnologia. Secondo le statistiche di febbraio 2024 di Synergy Research Group, si combinano per comandare circa i due terzi del mercato globale delle infrastrutture cloud:
Anche numerosi altri CSP servono questo mercato. Il secondo livello di società include in genere le seguenti:
1. Cloud Market Gets its Mojo Back; AI Helps Push Q4 Increase in Cloud Spending to New Highs, Synergy Research Group, 1 febbraio 2024 (link esterno a IBM.com)
Esplora gli elementi essenziali della sicurezza dei dati e scopri come proteggere l'asset più prezioso dell'organizzazione: i dati. Scopri i diversi tipi, gli strumenti e le strategie che aiutano a salvaguardare le informazioni sensibili dalle minacce informatiche emergenti.
Questo webinar on demand ti guiderà attraverso le best practice per aumentare la sicurezza, migliorare l'efficienza e garantire il ripristino dei dati con una soluzione integrata progettata per ridurre al minimo il tempo di inattività. Non perderti gli insight degli esperti del settore.
Scopri come superare le sfide legate ai dati attraverso lo storage di file e oggetti ad alte prestazioni, progettato per migliorare l'AI, il machine learning e i processi di analytics, garantendo al contempo a sicurezza e la scalabilità dei dati.
Scopri i tipi di memoria flash e storage ed esplora come le aziende utilizzano la tecnologia flash per migliorare l'efficienza, ridurre la latenza e rendere l'infrastruttura di data storage a prova di futuro.
IBM Storage DS8000 è il sistema di storage più veloce, affidabile e sicuro per IBM zSystems e server IBM Power.
IBM Storage è una famiglia di hardware di data storage, storage software-defined e software di gestione dello storage.
IBM fornisce supporto proattivo per i server web e per l'infrastruttura dei data center al fine di ridurre i tempi di inattività e migliorare la disponibilità dell'IT.
Dalla gestione degli ambienti hybrid cloud alla garanzia di resilienza dei dati, le soluzioni IBM Storage ti consentono di sbloccare insight dai tuoi dati mantenendo al contempo una solida protezione dalle minacce.