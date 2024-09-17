Storage

Che cos'è lo storage as a service (STaaS)?

Lo storage as a service (STaaS) è un modello di abbonamento in base al quale le aziende risparmiano costi iniziali e spese di manodopera scaricando i workload e la gestione dei dati su piattaforme di data storage di terze parti. Le soluzioni STaaS richiedono in genere uno spazio di storage in affitto sul cloud pubblico, ma possono coinvolgere un'infrastruttura di storage on-premise.

2 preoccupazioni hanno motivato la creazione dello STaaS: 

  1. Rendere disponibili potenti strumenti di storage alle organizzazioni di tutte le dimensioni e con tutti i budget operativi.
  2. Fornire queste risorse in modo economicamente vantaggioso che neghi la necessità di acquistare strumenti proibitivi in termini di costi.

Lo STaaS è stato inizialmente sviluppato come alternativa a basso costo, soprattutto per le piccole e medie imprese che non avevano budget sufficienti per finanziare tutti i costi di cloud storage e gestire tutte le esigenze di data storage. Ora, le organizzazioni di tutte le dimensioni possono utilizzare i metodi STaaS.

Le aziende tecnologiche che gestiscono le piattaforme di data storage di terze parti che offrono servizi STaaS sono chiamate fornitori di cloud service (CSP).

Tipi di data storage

Tre tipi di storage dominano il campo del data storage e qualsiasi discussione sullo STaaS:

  • Block storage: nel block storage, le informazioni vengono suddivise in singoli blocchi di dati da utilizzare in ambienti cloud e altri tipi di storage. Il block storage tende ad essere più costoso rispetto ad altri formati di storage, sebbene offra un rapido accesso ai dati. Offre inoltre funzionalità simili alla scrittura di dati su sistemi autonomi.
  • File storage: il file storage è il tipo di data storage più comunemente presente sui PC, che utilizza directory di file come indici di file elencati in ordine alfabetico. Il file storage è la forma di storage meno scalabile, e la directory dei file può diventare più difficile da navigare, in quanto diventa sempre più sovraccarica di file.

Come funziona lo STaaS?

La relazione formale tra un'organizzazione e un CSP che fornisce lo storage as a service (STaaS) inizia con la redazione degli accordi sul livello di servizio (SLA). Questi documenti contrattuali vincolano legalmente un'organizzazione ai fornitori di servizi, fissano i prezzi in questione e stabiliscono altre variabili relative al servizio gestito (come lo storage, il costo per gigabyte memorizzato e il costo per trasferimento dati).

Le discussioni sullo STaaS si basano spesso sulle differenze percepite tra dati "freddi" e dati "caldi". Si ritiene che i dati freddi abbiano poca importanza immediata, mentre i dati caldi sono informazioni che si ritiene siano in uso attivo e quindi sono considerate importanti.

L'ovvia analogia qui è con il cibo. I dati caldi sono come il cibo caldo. Deve essere servito in modo rapido, quindi la soluzione di storage deve essere in grado di fornire un minimo di flessibilità per consentire questo servizio veloce. I dati caldi rimangono sul tavolo, pronti per essere serviti. I dati freddi sono più simili agli avanzi di cibo, precedentemente caldi, che devono essere conservati in modo sicuro attraverso la refrigerazione. I dati freddi vengono archiviati in uno storage freddo. E per quei dati che potresti o meno decidere di "riscaldare" in futuro, c'è sempre il congelatore.

Certo, queste distinzioni tra caldo e freddo sono del tutto soggettive. Vale anche la pena notare che molti (e forse anche la maggior parte) dei dati subiscono drastici cambiamenti di temperatura durante il loro ciclo di vita. Tuttavia, dare priorità ai dati in base alle loro esigenze presenti e future previste è un modo per fornire un triage delle informazioni, dividendo i dati per la loro temperatura presunta.

Un modello di prezzo alternativo si basa esclusivamente sull'efficienza dei costi. Sebbene questo modello offra quasi sempre i costi complessivi più bassi, c'è un rovescio della medaglia: accesso limitato o prestazioni inferiori. Perché? Perché il modello conveniente è stato progettato per gestire solo dati freddi. Se i dati in questione sono informazioni di cui la tua organizzazione ha probabilmente bisogno e che utilizza spesso, potrebbe essere meglio trovare un altro metodo storage.

La temperatura dei dati diventa molto importante per garantire servizi di data storage fluidi. Per i dati di temperatura più elevata (e di maggiore importanza), gli SLA in vigore diventano particolarmente critici. È qui che questioni come la velocità di accesso e i tempi di attività previsti vengono indicati chiaramente e dove un'azienda dovrebbe sapere se le sue esigenze di data storage sono in linea con quelle del suo CSP.

Benefici dello STaas

Le organizzazioni apprezzano la comodità dello storage as a service (STaaS) e il modo in cui gestisce le operazioni di storage, anche se le esigenze di storage continuano a crescere. Di seguito sono riportati alcuni dei benefici che lo STaaS può offrire:

  • Ridurre i costi dell'infrastruttura: lo STaaS libera i budget aziendali eliminando la necessità di ingenti costi di infrastruttura cloud. Poiché le organizzazioni ottengono i servizi di storage di cui hanno bisogno in abbonamento, la questione degli investimenti nelle infrastrutture può essere ampiamente evitata.
  • Semplificare la scalabilità: i reparti IT possono trovarsi in difficoltà nel cercare di tenere il passo con le crescenti esigenze di storage della propria organizzazione. Gli utenti di STaaS possono aggirare tali mal di testa. La gestione in tempo reale delle operazioni di scalabilità STaaS avviene automaticamente, indipendentemente dalle app utilizzate e dai livelli di prestazioni richiesti. 
  • Mantenere la flessibilità: gli abbonati STaaS ottengono una vera scalabilità perché STaaS si adatta alle mutevoli richieste del mercato integrando perfettamente l'automazione nei suoi vari processi. Rendendo automatica la scalabilità, non è necessario programmare gli aggiornamenti del server o i periodi di manutenzione dell'attrezzatura. Tutto ciò può essere considerato automaticamente.
  • Rafforzare e preservare i dati: la gestione dello storage non significa solo spostare i dati in luoghi di elaborazione più vantaggiosi. È anche importante che i dati siano migliorati con la massima sicurezza possibile e che la loro durata sia aumentata in modo protettivo e continuo. Lo STaaS lavora per garantire che i dati rimangano forti e resilienti.
  • Ridurre la latenza: il tempo è letteralmente denaro quando si tratta di problemi di prestazioni che comportano problemi di latenza. I preziosi ricavi delle vendite online possono subire un impatto negativo o, in alcuni casi, andare persi del tutto a causa della latenza. Lo STaaS aiuta le organizzazioni a gestire i problemi di prestazioni utilizzando il rilevamento precoce dei problemi per fermarli prima che si trasformino in gravi difficoltà.
  • Incoraggiare la trasformazione: la gestione dello storage non è considerata una funzione di cloud computing superiore, ma deve comunque essere mantenuta per una corretta funzionalità IT. Tuttavia, se la gestione dello storage diventa responsabilità di un fornitore di servizi, come nelle relazioni STaaS, quell'energia mentale può essere invece applicata agli sforzi di trasformazione digitale.

Svantaggi dello STaaS

È ironico che la stessa cosa che abilita lo STaaS, il cloud computing, sia anche responsabile di alcuni aspetti negativi dell'uso dello STaaS:

  • Problemi di sicurezza: lo scopo dello STaaS è liberare le aziende dalle noiose attività legate alla gestione dei dati e alleviare i problemi di storage trasferendo i dati sul cloud. Ma ciò significa che i dati sono sicuri solo quanto il cloud che li ospita. Le organizzazioni che desiderano trasferire dati mission-critical devono avere la certezza che i cloud service utilizzati siano sicuri.
  • Penalità per eccedenza: la relazione descritta negli SLA assicura alle organizzazioni il livello di servizio che verrà fornito. Tuttavia, a seconda del fornitore di servizi, lo SLA può anche imporre multe costose se le aziende superano l'utilizzo della larghezza di banda assegnato. Ecco perché è essenziale che le organizzazioni cerchino di valutare e persino prevedere in modo realistico le loro esigenze di storage future.
  • Disponibilità limitata: una convinzione popolare spesso sostenuta dalle organizzazioni è che le grandi aziende tecnologiche siano relativamente immuni agli effetti della latenza o di altre interruzioni del servizio. Mentre ciò potrebbe essere vero fino a un certo punto (a causa delle protezioni infrastrutturali aggiuntive che i CSP possono adottare in virtù della loro dimensione e potenza tecnologica), tutti i fornitori di servizi sono soggetti a una disponibilità limitata a causa di problemi tecnici o tempi di inattività causati dalle minacce informatiche.

Casi d'uso dello STaaS

Lo STaaS ha dimostrato una notevole utilità in numerose attività legate alla protezione dei dati e conservazione, inclusi i seguenti casi d'uso:

  • Storage dei dati non elaborati per scopi di archiviazione dei dati
  • Sostituzione di uno o più dischi
  • Sistemi di gestione di database
  • Misure di disaster recovery per contribuire a garantire un'elevata disponibilità dei dati

I migliori fornitori di STaaS

I principali fornitori di servizi STaaS sono tre grandi aziende di tecnologia. Secondo le statistiche di febbraio 2024 di Synergy Research Group, si combinano per comandare circa i due terzi del mercato globale delle infrastrutture cloud:

  • Amazon Web Services (AWS): AWS è in testa a tutti i concorrenti con un'impressionante quota di mercato del 34% e offre oltre 200 servizi cloud per un'ampia varietà di applicazioni industriali e tecniche. La sua linea di prodotti include un servizio di object storage che consente l'uso di data lake (repository centralizzati creati per immagazzinare sia dati strutturati che dati non strutturati).
  • Microsoft Azure: la piattaforma cloud Azure di Microsoft è al secondo posto in termini di quota di mercato (23%) tra i CSP. Come il concorrente AWS, la suite Azure è ampia e comprende oltre 200 prodotti e servizi. Azure Storage offre numerose caratteristiche espressamente progettate per il data storage, forse nessuna più popolare dei blob di Azure Storage. I blob, che sono file, accettano dati da molte origini.
  • Google Cloud Platform (GCP): al terzo posto tra i CSP, la quota di mercato di Google nel 2023 è stata valutata intorno al 10%. Le offerte STaaS di GCP includono l'object storage, il recupero dei dati e diversi database, incluso un database NoSQL progettato per gestire app in tempo reale e operazioni su larga scala.
  • Alibaba Cloud: Alibaba ha registrato una quota di mercato del 5% nel 2023, grazie alla sua importanza in Asia. La linea di soluzioni di storage presenta prodotti come block storage, object storage, file storage, cloud storage e cloud backup.
  • IBM Cloud: con circa il 4% del mercato dei CSP, l'elenco di oltre 170 prodotti di IBM Cloud Services copre configurazioni on-premise, hybrid cloud e multicloud.

Anche numerosi altri CSP servono questo mercato. Il secondo livello di società include in genere le seguenti:

  • China Telecom
  • Huawei
  • MongoDB
  • Oracle
  • Snowflake
  • VMware
