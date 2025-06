Redis conserva i dati in memoria, anziché su un disco o su un solid-state drive (SSD), contribuendo a fornire velocità, affidabilità e prestazioni senza pari.

Quando un'applicazione si basa su fonti di dati esterne, la latenza e il throughput di tali fonti possono creare un collo di bottiglia nelle prestazioni, soprattutto se il traffico o la scalabilità dell'applicazione aumentano. In questi casi, un modo per migliorare le prestazioni consiste nel memorizzare e modificare i dati in memoria, fisicamente più vicino all'applicazione. Redis è progettato proprio per questo: conserva tutti i dati in memoria, offrendo le prestazioni più veloci possibili durante la lettura o la scrittura dei dati, e offre funzionalità di replica integrate che consentono di posizionare i dati fisicamente più vicino all'utente per la latenza più bassa.

Altre caratteristiche di Redis degne di nota includono il supporto per più strutture di dati, lo scripting Lua integrato, più livelli di persistenza su disco e l'elevata disponibilità.