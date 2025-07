Che cos'è Oracle?

L'azienda è stata fondata nel 1977 in California ed è tra le più grandi aziende di software e hardware al mondo.1 Da quasi cinquant'anni, Oracle ha sviluppato un vasto numero di soluzioni informatiche (IT) e acquisito un ampio portfolio di società. È particolarmente nota per le sue offerte di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) basate su cloud nei settori della business intelligence e dei servizi finanziari, nonché per sistemi come Solaris, Java e Oracle Linux. Oracle produce e vende anche server e soluzioni di rete appositamente progettati per eseguire le sue piattaforme e database. Il suo Oracle Database è stato il primo sistema di gestione di database relazionali (RDBMS) basato su SQL rilasciato commercialmente negli Stati Uniti.2

L'azienda investe molto in tecnologie open source, prestando risorse per lo sviluppo e il test di prodotti open source e sottolineando spesso che piattaforme chiave come l'Oracle Cloud Infrastructure (OCI) sono "aperte di design".3 I prodotti e i servizi Oracle vengono utilizzati a livello globale nei servizi governativi, nelle aziende di telecomunicazioni e nel settore sanitario, dove la sicurezza dei dati, la ridondanza e la gestione dei workload complessi sono fondamentali.