Cos'è l'Online Transactional Processing (OLTP)?

L'OLTP è ciò che consente l'elaborazione rapida e accurata dei dati dietro gli sportelli automatici e l'online banking, i registratori di cassa e l'e-commerce e decine di altri servizi con cui interagiamo ogni giorno.

Una transazione di database è una modifica, un inserimento, una cancellazione o una query di dati in un database. I sistemi OLTP (e le transazioni di database che abilitano) gestiscono molte delle transazioni finanziarie che effettuiamo ogni giorno, tra cui transazioni bancarie online e bancomat, e-commerce e acquisti in negozio e prenotazioni di hotel e compagnie aeree, solo per citarne alcuni. In ognuno di questi casi, la transazione di database rimane anche come registrazione della transazione finanziaria corrispondente. OLTP può anche supportare gli scambi di database non finanziari, tra cui la modifica delle password e i messaggi di testo.

Nell'OLTP, la caratteristica comune che definisce qualsiasi transazione di database è la sua atomicità (o indivisibilità): una transazione riesce nel suo insieme o fallisce (o viene annullata). Non può rimanere in uno stato pendente o intermedio.