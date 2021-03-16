L'elaborazione analitica online (OLAP) è un sistema per eseguire analisi multidimensionali ad alta velocità su grandi volumi di dati. In genere, questi dati provengono da un data warehouse, da un data mart o altri storage dei dati. OLAP è ideale per il data mining, la business intelligence e calcoli di analytics complessi, nonché per funzioni di reportistica aziendale come analisi finanziaria, budget e previsione.

Il cuore della maggior parte dei database OLAP è il cubo OLAP, che consente di interrogare, creare report e analizzare rapidamente dati multidimensionali. Che cos'è la dimensione dati? È semplicemente un elemento di un particolare set di dati. Ad esempio, i dati di vendita potrebbero avere dimensioni diverse relative alla regione, al periodo dell'anno, ai modelli di prodotto e altro ancora.

Il cubo OLAP estende il formato "riga per colonna" di uno schema di database relazionale tradizionale e aggiunge livelli per altre dimensioni di dati. Ad esempio, mentre il livello superiore del cubo potrebbe organizzare le vendite per regione, gli analisti di dati possono anche "approfondire" i livelli per le vendite per stato/provincia, città e/o punti vendita specifici memorizzati. Questi dati aggregati cronologici per OLAP vengono in genere memorizzati in uno schema a stella o a fiocco di neve.

L'immagine seguente mostra il cubo OLAP per i dati di vendita in più dimensioni, per regione, per trimestre e per prodotto: