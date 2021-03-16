OLAP (Online Analytical Processing) e OLTP (Online Transactional Processing) vengono spesso confusi. Quali sono le loro principali differenze e come si sceglie quello giusto per la propria situazione?
Viviamo in un'epoca basata sui dati, in cui le organizzazioni che utilizzano i dati per prendere decisioni più intelligenti e rispondere più rapidamente al mutare delle esigenze hanno maggiori probabilità di trionfare. Puoi vedere questi dati all'opera in nuove offerte di servizi (come le app) e nei potenti sistemi che promuovono il retail (sia l'e-commerce che le transazioni in negozio).
Nel campo della data science esistono due tipi di sistemi di elaborazione dati: l'online analytical processing (OLAP) e l'online transaction processing (OLTP). La differenza principale è che uno utilizza i dati per ottenere insight preziosi, mentre l'altro è puramente operativo. Esistono tuttavia modi efficaci per utilizzare entrambi i sistemi per risolvere i problemi relativi ai dati.
La domanda non è quale scegliere, ma come utilizzare al meglio entrambi i tipi di elaborazione per la tua situazione.
L'elaborazione analitica online (OLAP) è un sistema per eseguire analisi multidimensionali ad alta velocità su grandi volumi di dati. In genere, questi dati provengono da un data warehouse, da un data mart o altri storage dei dati. OLAP è ideale per il data mining, la business intelligence e calcoli di analytics complessi, nonché per funzioni di reportistica aziendale come analisi finanziaria, budget e previsione.
Il cuore della maggior parte dei database OLAP è il cubo OLAP, che consente di interrogare, creare report e analizzare rapidamente dati multidimensionali. Che cos'è la dimensione dati? È semplicemente un elemento di un particolare set di dati. Ad esempio, i dati di vendita potrebbero avere dimensioni diverse relative alla regione, al periodo dell'anno, ai modelli di prodotto e altro ancora.
Il cubo OLAP estende il formato "riga per colonna" di uno schema di database relazionale tradizionale e aggiunge livelli per altre dimensioni di dati. Ad esempio, mentre il livello superiore del cubo potrebbe organizzare le vendite per regione, gli analisti di dati possono anche "approfondire" i livelli per le vendite per stato/provincia, città e/o punti vendita specifici memorizzati. Questi dati aggregati cronologici per OLAP vengono in genere memorizzati in uno schema a stella o a fiocco di neve.
L'immagine seguente mostra il cubo OLAP per i dati di vendita in più dimensioni, per regione, per trimestre e per prodotto:
L'online transaction processing (OLTP) consente l'esecuzione in tempo reale di un numero elevato di transazioni di database da parte di un gran numero di persone, generalmente su internet. I sistemi OLTP sono alla base di molte delle nostre transazioni quotidiane, dagli sportelli automatici agli acquisti memorizzare alle prenotazioni alberghiere. OLTP può anche gestire transazioni non finanziarie, tra cui la modifica della password e i messaggi di testo.
I sistemi OLTP utilizzano un database relazionale che può fare quanto segue:
Molte organizzazioni utilizzano i sistemi OLTP per fornire dati per OLAP. In altre parole, una combinazione di OLTP e OLAP è essenziale nel nostro mondo basato sui dati.
La principale distinzione tra i due sistemi è nei loro nomi: "analitico" e "transazionale". Ogni sistema è ottimizzato per quel tipo di elaborazione.
OLAP è ottimizzato per condurre analisi complesse dei dati per un processo decisionale più intelligente. I sistemi OLAP sono progettati per essere utilizzati da data scientist, analisti aziendali e knowledge worker e supportano la business intelligence (BI), il data mining e altre applicazioni di supporto decisionale.
OLTP, invece, è ottimizzato per elaborare un numero enorme di transazioni. I sistemi OLTP sono progettati per essere utilizzati dagli operatori in prima linea (ad esempio cassieri, cassieri di banca, impiegati di albergo) o per applicazioni self-service per i clienti (ad esempio servizi bancari online, e-commerce, prenotazioni di viaggio).
La scelta del sistema giusto per la tua situazione dipende dai tuoi obiettivi. Hai bisogno di un'unica piattaforma per gli insight aziendali? OLAP ti permette di ottenere valore da grandi quantità di dati. Hai bisogno di gestire le transazioni quotidiane? OLTP è pensato per l'elaborazione rapida di un numero elevato di transazioni al secondo.
Si ricorda che gli strumenti OLAP tradizionali richiedono competenze nella modellazione dei dati e, spesso, la cooperazione tra più unità di business. Al contrario, i sistemi OLTP sono critici, e qualsiasi tempo di inattività può causare l'interruzione delle transazioni, perdite di fatturato e danni alla reputazione del marchio.
Nella maggior parte dei casi, le organizzazioni utilizzano sia sistemi OLAP che OLTP. I sistemi OLAP possono infatti essere utilizzati per analizzare i dati che portano a miglioramenti dei processi aziendali nei sistemi OLTP.
I sistemi di elaborazione online sono alla base delle decisioni aziendali e delle transazioni di dati che alimentano la nostra vita quotidiana. Per maggiori informazioni sui sistemi di database utilizzati con OLAP e OLTP, ti invitiamo a esplorare gli articoli di Learn Hub su questi argomenti. Consigliamo inoltre di controllare i contenuti IBM sui database relazionali e i loro casi d'uso per OLTP, soluzioni IoT e data warehousing per OLAP.
