Interpublic Group (IPG), una delle principali società di servizi pubblicitari e di marketing al mondo, ha bisogno di una solida infrastruttura per sostenere le operazioni e i workload quotidiani. In questo caso, la società di intrattenimento aveva intenzione di uscire dal suo data center on-premise di Omaha, Nebraska, e di iniziare a trasferire i suoi workload legacy su Amazon Web Services (AWS), inclusi molti workload già in esecuzione su VMware.

Con questa migrazione, IPG aveva bisogno di assistenza per spostare i suoi workload SAP difficili e complessi su AWS e per accelerare l'uscita dal data center. Avendo collaborato con IBM su progetti precedenti, IPG si è rivolta IBM® Consulting per i suoi servizi di consulenza.