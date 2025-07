Cos'è una chiave primaria?

Le istruzioni SQL sono comandi utilizzati per interagire con i database relazionali. Nella sintassi SQL, le chiavi primarie per le tabelle possono essere assegnate o aggiunte utilizzando le istruzioni CREATE TABLE o ALTER TABLE.

Ad esempio, pensiamo a un'istruzione CREATE TABLE per una tabella di nomi dei dipendenti chiamata EMP utilizzando Db2 di IBM. I nomi delle colonne sono ID (per l'ID del dipendente) e FIRSTNME e LASTNAME (con un massimo di 15 caratteri per ciascuno). Quando si seleziona ID come chiave primaria, l'istruzione potrebbe essere simile alla seguente:

CREATE TABLE EMP

(ID INT NOT NULL,

FIRSTNME VARCHAR (15) NOT NULL,

LASTNAME VARCHAR (15) NOT NULL,

PRIMARY KEY (ID));

Nelle istruzioni ALTER TABLE (per le tabelle esistenti) in Db2, una clausola utilizzata per aggiungere una chiave primaria è ADD PRIMARY KEY, mentre le chiavi esterne vengono aggiunte tramite ADD CONSTRAINT in combinazione con un riferimento alla tabella madre.