Cos'è un catalogo di dati?

I metadati sono "dati sui dati". Si tratta di informazioni sui dati separate dal contenuto dei dati stessi, come l'autore, la data di creazione o la dimensione del file. I metadati semplificano la ricerca, l'organizzazione e l'utilizzo dei dati.

Un classico esempio di metadati è il catalogo a schede o il catalogo online di una biblioteca. Qui ogni scheda o elenco contiene informazioni su un libro: titolo, autore, soggetto, data di pubblicazione, edizione, posizione all'interno della biblioteca o sinossi.

Queste informazioni aiutano i lettori a trovare e valutare il libro: è vecchio o recente? Contiene le informazioni che sto cercando? L'autore è una persona di cui mi fido o di cui apprezzo il lavoro? Allo stesso modo, i metadati facilitano agli utenti dei dati la ricerca e la valutazione dei dati della propria organizzazione.

Diversi tipi di metadati svolgono funzioni diverse. I cataloghi di dati gestiscono in genere diverse classi di metadati, tra cui: