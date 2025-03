Cos'è una strategia dei dati?

Il primo passo per creare una strategia dei dati consiste nell'acquisire una chiara comprensione degli obiettivi aziendali in tutta l'organizzazione. I vertici aziendali e gli stakeholder delle unità di business collaborano per identificare gli obiettivi ed esplorare come l'uso dei dati possa aiutare a raggiungerli.

In base a questa discussione sugli obiettivi, l'organizzazione seleziona casi d'uso specifici su cui concentrare la strategia dei dati. Ad esempio, un'organizzazione potrebbe concentrarsi sull'utilizzo dei processi di dati per ridurre i costi della supply chain, automatizzare le attività legate ai rischi e alla conformità oppure per comprendere meglio l'evoluzione delle esigenze dei clienti.

I professionisti IT possono quindi valutare gli strumenti e le tecnologie di cui l'organizzazione potrebbe necessitare per raggiungere questi risultati.