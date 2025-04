Che cos'è un Chief Data Officer (CDO)?

Sebbene numerosi CDO abbiano un master in data science o in tecnologia dell'informazione, devono anche possedere una conoscenza approfondita del business. I CDO sono responsabili della creazione e della guida della strategia sui dati di un'organizzazione, ossia una roadmap per l'utilizzo degli asset per creare valore aziendale.

La strategia dei dati di un CDO delinea il modo in cui le politiche sui dati guidano la crescita del business. Il piano spesso include la promozione dell'alfabetizzazione dei dati, affinché i team aziendali sappiano come utilizzare i dati per prendere decisioni migliori. Il piano potrebbe inoltre far sapere il modo in cui i dati vengono utilizzati come asset strategico per migliorare prodotti e servizi, individuare opportunità di mercato e sovraperformare i concorrenti.

Per aiutare a valutare le prestazioni delle loro iniziative in materia di dati, i CDO spesso includono indicatori chiave di prestazione (KPI) come parte delle loro strategie in materia di dati. Alcuni dei KPI più comuni per i CDO sono la crescita dei ricavi, la customer retention, la soddisfazione dei clienti, il traffico del sito Web e i tassi di conversione.

L'IBM CDO Study individua quattro elementi che distinguono le strategie di dati dei CDO con le migliori prestazioni rispetto alle altre: