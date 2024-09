A differenza dei software antivirus tradizionali che utilizzano il rilevamento basato su firma per identificare le minacce precedentemente note, NGAV è in grado di rilevare minacce malware e comportamenti dannosi sconosciuti nel momento in cui si verificano, quasi in tempo reale. In questo modo, offre un metodo più efficace per affrontare le minacce moderne come ransomware, attacchi di scripting, malware senza file e vulnerabilità zero-day.