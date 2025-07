Cos'è un prodotto di dati?

Tradizionalmente, le aziende hanno sempre trattato i dati come qualcosa da raccogliere e memorizzare. Questo approccio mette i dati in un data warehouse o in un source system centrale, organizzandoli per area tematica (come finanza o marketing) e assegnando la proprietà a team centralizzati. Il successo si misura spesso in base al volume di dati, ad esempio i terabyte memorizzati, con la speranza che, semplicemente disponendo di più dati, i dipendenti li utilizzino.

Tuttavia, i metadati sono in genere definiti dai reparti IT e non sono di facile utilizzo per i consumatori di dati. Di conseguenza, molti attività che coinvolgono asset di dati ruotano attorno ad analytics descrittive e reporting, guardando indietro a ciò che è accaduto anziché utilizzare i dati in modo proattivo per risolvere le problematiche aziendali.