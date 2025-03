Che cos'è la gestione responsabile dei dati?

La gestione dei dati è spesso fondamentale per il Master Data Management (MDM), che è un approccio alla gestione dei dati critici di un'organizzazione attraverso tecnologia, strumenti e processi. Le organizzazioni utilizzano l'MDM per creare una singola fonte affidabile che integri i dati provenienti da varie fonti in modo che tutti gli utenti dei dati lavorino con le stesse informazioni.

Le aziende e i data steward spesso iniziano a implementare un'iniziativa MDM in un singolo dominio di dati (raggruppamenti logici di dati simili, come i dati dei clienti o i dati dei dipendenti) prima di scalare tale lavoro in tutti gli asset di dati dell'organizzazione.4