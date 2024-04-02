Le attività manuali di gestione dei dati richiedono molto tempo e le esigenze aziendali sono in continua evoluzione. Un approccio semplificato all'intero processo di gestione dei dati, dalla raccolta alla consegna, garantisce che un'organizzazione sia sufficientemente agile da gestire iniziative impegnative in più fasi. Consente inoltre ai team addetti ai dati di gestire una crescita esponenziale dei dati mentre sviluppano prodotti di dati.

Uno degli scopi principali di DataOps è quello di eliminare i silos tra produttori di dati (utenti a monte) e consumatori di dati (utenti a valle) per garantire l'accesso a origini dati affidabili. I silos di dati sono efficaci nel limitare l'accesso e l'analisi, quindi, unificando i dati tra i dipartimenti, DataOps favorisce la collaborazione tra i team che possono accedere e analizzare i dati pertinenti per le loro esigenze specifiche. Focalizzandosi sulla comunicazione e la collaborazione tra i team di dati e aziendali, DataOps aumenta la velocità, l'affidabilità, la garanzia di qualità e la governance. Inoltre, la collaborazione interdisciplinare che ne consegue consente una visione più olistica dei dati, che può portare ad analisi più approfondite.

All'interno di un framework DataOps, i team addetti ai dati composti da data scientist, ingegneri, analisti, addetti alle operazioni IT e alla gestione dei dati, team di sviluppo software e stakeholder del settore di attività lavorano insieme per definire e raggiungere gli obiettivi aziendali. Quindi, DataOps aiuta a evitare che la sfida comune della gestione e della distribuzione diventi un collo di bottiglia man mano che il volume e i tipi di dati crescono ed emergono nuovi casi d'uso tra utenti business e data scientist. DataOps prevede l'implementazione di processi come l'orchestrazione della pipeline di dati, il monitoraggio della qualità dei dati, la governance, la sicurezza e le piattaforme di accesso ai dati self-service.

Gli strumenti di orchestrazione delle pipeline gestiscono il flusso di dati e automatizzano attività come i programmi di estrazione, la trasformazione dei dati e i processi di caricamento. Inoltre, automatizzano workflow complessi e garantiscono che le pipeline di dati funzionino senza intoppi, facendo risparmiare tempo e risorse ai team addetti ai dati.

Il monitoraggio della qualità dei dati fornisce un'identificazione proattiva in tempo reale della qualità dei dati, garantendo che i dati utilizzati per l'analisi siano affidabili e attendibili.

I processi di governance assicurano che i dati siano protetti e allineati alle varie normative e politiche dell'organizzazione. Inoltre, definiscono chi è responsabile di specifici asset di dati, regolano chi ha le autorizzazioni per accedere o modificare i dati e tracciano le origini e le trasformazioni man mano che i dati fluiscono attraverso le pipeline per una maggiore trasparenza.

Lavorando insieme alla governance, i processi di sicurezza proteggono i dati da accessi, modifiche o perdite non autorizzati. I processi di sicurezza includono la crittografia dei dati, la correzione dei punti deboli nell'archiviazione o nelle pipeline dei dati e il ripristino dei dati dalle violazioni di sicurezza.

Aggiungendo l'accesso self-service ai dati, i processi DataOps consentono agli stakeholder a valle, come analisti di dati e utenti business, di accedere ed esplorare i dati più facilmente. L'accesso self-service riduce la dipendenza dall'IT per il recupero dei dati, mentre l'automazione dei controlli di qualità dei dati consente analisi e insight più accurati.