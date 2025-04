Cos'è il Modern Data Stack?

Tra il 2012 e il 2016, un importante cambiamento nei workflow dei dati ha rimodellato il modo in cui le organizzazioni memorizzano ed elaborano i dati. Le piattaforme basate su cloud come Snowflake, Google BigQuery e Amazon Redshift hanno reso popolari i data warehouse cloud, offrendo scalabilità, potenza di calcolo ed efficienza senza precedenti.

Allo stesso tempo, le organizzazioni sono passate dai tradizionali workflow di estrazione, trasformazione, caricamento (ETL), in cui i dati venivano trasformati prima dello storage, all'estrazione, caricamento, trasformazione (ELT), in cui i dati vengono prima memorizzati, quindi elaborati successivamente. Questo approccio ha aumentato la flessibilità e ha reso più accessibili gli insight in tempo reale, utilizzando connettori, o estensioni, per semplificare lo spostamento dei dati.

Durante questo periodo, strumenti come Fivetran e Airflow hanno automatizzato l'ingestione dei dati, mentre piattaforme come Tableau, Power BI e Looker hanno rivoluzionato la BI. Reverse ETL ha migliorato il flusso di dati, trasferendo gli insight dai data warehouse ai sistemi operativi, come i sistemi di gestione della relazione con il cliente (CRM), migliorando automazione, processo-decisionale e personalizzazione. Queste innovazioni hanno gettato le basi per l'MDS, rendendo i workflow dei dati più scalabili, automatizzati e flessibili. Semplificando lo spostamento e l'integrazione dei dati, le organizzazioni hanno ottenuto una maggiore agilità operativa.