Una piattaforma dati moderna è supportata non solo dalla tecnologia, ma anche da DevOps, DataOps e filosofie agili. Sebbene DevOps e DataOps abbiano scopi completamente diversi, ciascuno di essi è simile alla filosofia agile, che è progettata per accelerare i cicli di lavoro dei progetti.

DevOps si concentra sullo sviluppo del prodotto, mentre DataOps si concentra sulla creazione e sulla manutenzione di un sistema di architettura dei dati distribuito che fornisce valore aziendale dai dati.

Agile è una filosofia per lo sviluppo del software che promuove la velocità e l'efficienza, ma senza eliminare il fattore "umano". Pone l'accento sulle conversazioni a tu per tu come un modo per massimizzare le comunicazioni, sottolineando anche l'importanza dell'automazione come mezzo per ridurre al minimo gli errori.