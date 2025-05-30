La gestione della qualità dei dati, o DQM, è una raccolta di pratiche volta a migliorare e mantenere la qualità dei dati di un'organizzazione. Una pratica fondamentale della DQM è la profilazione dei dati, che prevede la revisione della struttura e del contenuto dei dati esistenti per valutarne la qualità e stabilire una linea di base rispetto alla quale misurare la correzione. La qualità dei dati viene valutata in base alle dimensioni e alle metriche di qualità.

La scarsa qualità dei dati rivelata attraverso la profilazione può essere risolta con un'altra pratica di DQM: la pulizia dei dati. La pulizia dei dati è la correzione di errori e incongruenze nei set di dati grezzi. È un primo passo essenziale per la trasformazione dei dati, che converte i dati non elaborati in un formato utilizzabile per l'analisi.