La materialità si verifica quando le organizzazioni si concentrano sulle questioni ESG più rilevanti per loro e in grado di avere un impatto misurabile sul business. Per determinare la materialità, le organizzazioni possono identificare i potenziali rischi ESG e le loro conseguenze. Da questo punto di partenza, le aziende possono utilizzare un approccio a "matrice di rischio" per prevedere a quali aree dare priorità in base al profilo di rischio e alla potenziale gravità.

L'altro lato della materialità è rappresentato da impatto e influenza. Le organizzazioni che valutano il loro approccio alla rendicontazione ESG possono trovare utile considerare i fattori ESG in grado di esercitare un'influenza in modo più diretto e rapido. Utilizzando una priorità di azione o una matrice di priorità degli sforzi di impatto, le organizzazioni possono identificare rapidamente il proprio impatto ambientale e determinare dove concentrare gli sforzi di sostenibilità. Possono quindi utilizzare le informazioni per stabilire quale schema di rendicontazione ESG è più adatto a raggiungere i loro obiettivi.

Le organizzazioni possono inoltre considerare la doppia materialità, situata all'intersezione della materialità stessa e dell'impatto. La doppia materialità incoraggia le aziende a fare una doppia valutazione: dal punto di vista della materialità finanziaria e della materialità per il mercato, l'ambiente e le persone. La doppia materialità riconosce che un'organizzazione è responsabile della gestione dei propri rischi finanziari al suo interno. Allo stesso tempo, le organizzazioni sono tenute a considerare gli impatti più estremi delle decisioni e delle operazioni sulle persone e sull'ambiente. Applicando il concetto di doppia materialità, le organizzazioni possono identificare l'impatto sia dal punto di vista della rendicontazione finanziaria che della rendicontazione non finanziaria per definire in ultima analisi una strategia ESG più olistica.