Cos'è la convalida dei dati?

Le aziende accumulano attualmente grandi set di dati contenenti terabyte o petabyte di dati. Queste informazioni provengono da varie fonti di dati, come dispositivi Internet of Things (IoT) o social media, e vengono spesso trasferite nei data warehouse e in altri sistemi di destinazione. Tuttavia, le informazioni provenienti da un'ampia gamma di fonti, combinate con la portata delle massicce migrazioni di dati, possono porre le basi per una serie di problemi: formati diversi e discrepanze, dati duplicati, campi di dati incompleti, errori di immissione dei dati e persino data poisoning.

Questi problemi di qualità dei dati possono compromettere l'integrità dei dati e mettere in pericolo un processo decisionale informato. Inoltre, i dati non validi non creano solo grattacapi agli analisti, bensì sono anche un problema per ingegneri, data scientist e altri ruoli che lavorano con i modelli AI.

I modelli AI, inclusi i modelli di machine learning e i modelli di AI generativa, richiedono dati affidabili e accurati per l'addestramento e le prestazioni. Poiché un'efficace implementazione dell'AI diventa un vantaggio competitivo critico, le aziende non possono permettersi che dati non validi mettano a repentaglio le loro iniziative di AI. Le aziende utilizzano i processi di convalida dei dati per garantire che la qualità dei dati sia sufficiente per l'uso nell'analisi dei dati e nell'AI.

La convalida dei dati è diventata sempre più importante anche in relazione alla conformità normativa. Ad esempio, l'EU Artificial Intelligence Act prevede che la convalida dei dati per i sistemi di AI "ad alto rischio" sia soggetta a rigorose pratiche di governance dei dati.