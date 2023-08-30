8 tecniche e metriche di monitoraggio della qualità dei dati da tenere d'occhio

Due ricercatrici di biologia che discutono dei dati misurati

Che cos'è il monitoraggio della qualità dei dati?

Il monitoraggio della qualità dei dati si riferisce alla valutazione, alla misurazione e alla gestione dei dati di un'organizzazione in termini di accuratezza, coerenza e affidabilità. Utilizza varie tecniche per identificare e risolvere problemi di qualità, assicurando che nei processi aziendali e nel processo decisionale vengano utilizzati dati di alta qualità. 

Non c'è niente di più importante della qualità dei dati, poiché dati di scarsa qualità possono portare a risultati errati, operazioni inefficienti e mancanza di fiducia nelle informazioni fornite dai sistemi aziendali. Il monitoraggio può garantire che i problemi di qualità dei dati vengano individuati precocemente, prima che possano influire sulle operazioni aziendali e sui clienti di un'organizzazione.

In questo articolo scoprirai le dimensioni chiave della qualità dei dati, metriche specifiche e tecniche per monitorare la qualità dei dati:

 

Dimensioni della qualità dei dati

Le seguenti sono le dimensioni chiave della qualità dei dati che vengono generalmente affrontate dal monitoraggio della qualità dei dati:

  1. Precisione: misura il grado di correttezza quando si confrontano i valori con la loro rappresentazione reale.
  2. Completezza: valuta la misura in cui tutti i dati richiesti sono presenti e disponibili.
  3. Consistenza: si tratta dell'uniformità dei dati tra fonti o sistemi diversi.
  4. Tempestività: valuta quanto siano aggiornate le informazioni in relazione all'uso che se ne intende fare.
  5. Validità: si riferisce all'aderenza a formati, regole o standard predefiniti per ogni attributo di un set di dati.
  6. Unicità: ciò garantisce che non esistano record duplicati all'interno di un set di dati.
  7. Integrità: aiuta a mantenere le relazioni referenziali tra i set di dati senza collegamenti interrotti.
Metriche chiave da monitorare

Oltre alle dimensioni della qualità, esistono metriche specifiche che possono indicare problemi di qualità nei tuoi dati. Monitorare queste metriche chiave permette di identificare e risolvere precocemente i problemi prima che influenzino le decisioni aziendali o l'esperienza del cliente.

Rapporto di errore

Il rapporto di errore misura la percentuale di record con errori in un set di dati. Un'elevata percentuale di errori indica dati di scarsa qualità e potrebbe portare a insight errati o a un processo decisionale sbagliato. Dividere il numero di record con errori per il numero totale di voci per calcolare il rapporto di errore.

Tasso di record duplicati

I record duplicati possono verificarsi quando vengono create più voci per una singola entità a causa di problemi di sistema o di errori umani. Questi duplicati non solo sprecano storage, ma distorcono anche i risultati delle analisi e ostacolano un processo decisionale efficace. Il tasso di registrazione duplicata calcola la percentuale di voci duplicate all'interno di un set di dati rispetto a tutti i record.

Percentuale di validità dell'indirizzo

Un indirizzo preciso è fondamentale per le aziende che si affidano a servizi basati sulla localizzazione, come la consegna o il supporto clienti. La percentuale di validità degli indirizzi misura la proporzione di indirizzi validi in un set di dati rispetto a tutti i record con un campo indirizzo. Per mantenere un'alta qualità dei dati, è essenziale pulire e convalidare regolarmente i dati dell'indirizzo.

Time-to-value dei dati

Il time-to-value dei dati descrive la velocità di ottenere valore dai dati dopo che sono stati raccolti. Un time-to-value più breve indica che l'organizzazione è efficiente nell'elaborazione e nell'analisi dei dati per il processo decisionale. Il monitoraggio di questa metrica aiuta a identificare i colli di bottiglia nella pipeline dei dati e garantisce la disponibilità di insight per gli utenti business.

8 tecniche di monitoraggio della qualità dei dati

Ecco alcune tecniche comuni di monitoraggio che puoi utilizzare per tenere traccia della qualità dei tuoi dati:

Profilazione dei dati

Il profiling dei dati è l'esame, l'analisi e la comprensione di contenuti, struttura e relazioni all'interno dei tuoi dati. Questa tecnica consiste nel revisionare i dati a livello di colonna e riga, identificando pattern, anomalie e incongruenze. Il profiling dei dati ti aiuta a ottenere insight sulla qualità dei tuoi dati fornendo informazioni preziose come tipi di dati, lunghezze, schemi e valori unici.

Esistono tre tipi principali di profilazione dei dati: profilazione a colonne, che esamina gli attributi individuali in un set di dati; profilazione delle dipendenze, che identifica le relazioni tra attributi; e la profilazione di ridondanza, che rileva dati duplicati. Utilizzando strumenti di profilazione dei dati, puoi ottenere una comprensione completa dei tuoi dati e identificare potenziali problemi di qualità che devono essere affrontati.

Audit dei dati

Il controllo dei dati è il processo di valutazione dell'accuratezza e della completezza dei dati, eseguito confrontandoli con regole o standard predefiniti. Questa tecnica aiuta le organizzazioni a identificare e monitorare problemi di qualità, come dati mancanti, errati o incoerenti. L'audit dei dati può essere eseguito manualmente esaminando i record e verificando errori o utilizzando strumenti automatizzati che scansionano e segnalano le discrepanze nei dati.

Per eseguire un audit efficace dei dati, dovresti innanzitutto stabilire un insieme di regole e standard di qualità dei dati a cui i tuoi dati devono rispettare. Successivamente, puoi utilizzare strumenti di audit per confrontare i tuoi dati con queste regole e standard, identificando eventuali discrepanze e problemi. Infine, analizza i risultati dell'audit e implementare azioni correttive e risolvere i problemi di qualità dei dati identificati.

Regole sulla qualità dei dati

Le regole di qualità dei dati sono criteri predefiniti che i tuoi dati devono soddisfare per garantirne accuratezza, completezza, coerenza e affidabilità. Sono essenziali per mantenere dati di alta qualità e possono essere applicate tramite processi di validazione, trasformazione o pulizia. Alcuni esempi di regole sulla qualità dei dati includono il controllo della presenza di record duplicati, la validazione dei dati rispetto ai dati di riferimento e l'assicurazione che i dati siano conformi a formati o pattern specifici.

Per implementare regole efficaci sulla qualità dei dati, deve prima definirle in base ai requisiti e agli standard di qualità della sua organizzazione. Successivamente, puoi utilizzare strumenti di qualità dei dati o script personalizzati per applicare queste regole ai dati, segnalando eventuali discrepanze o problemi. Infine, monitora e aggiorna continuamente le tue regole per assicurarti che rimangano rilevanti ed efficaci nel mantenere la qualità dei dati.

Pulizia dei dati

La pulizia dei dati, nota anche come data scrubbing o data cleaning, è il processo di identificazione e correzione di errori, incongruenze e inesattezze nei dati. Le tecniche di pulizia prevedono vari metodi, come la validazione, la trasformazione e la deduplicazione, per garantire che i tuoi dati siano accurati, completi e affidabili.

Il processo di pulizia dei dati prevede tipicamente i seguenti passaggi: identificare i problemi di qualità, determinare la loro causa principale, selezionare le tecniche di pulizia appropriate, applicare le tecniche di pulizia e convalidare i risultati per garantire che i problemi siano stati risolti. Implementando un solido processo di pulizia, puoi mantenere dati di alta qualità che supportano processi decisionali e operazioni aziendali efficaci.

Monitoraggio dei dati in tempo reale

Il monitoraggio in tempo reale è il processo di tracciamento e analisi continua dei dati mentre vengono generati, elaborati e memorizzati all'interno della tua organizzazione. Questa tecnica consente di identificare e risolvere i problemi di qualità dei dati non appena si verificano, anziché attendere revisioni o audit periodici. Il monitoraggio dei dati in tempo reale aiuta le organizzazioni a mantenere dati di alta qualità e a garantire che i processi decisionali si basino su informazioni precise e aggiornate.

Monitoraggio delle metriche di qualità dei dati

Le metriche di qualità dei dati sono misure quantitative che aiutano le organizzazioni a valutare la qualità dei loro dati. Queste metriche possono essere utilizzate per tracciare e monitorare la qualità dei dati nel tempo, identificare tendenze e schemi e determinare l'efficacia delle tecniche di monitoraggio della qualità dei dati. Alcune metriche comuni di qualità dei dati includono completezza, accuratezza, coerenza, tempestività e unicità.

Per monitorare le metriche di qualità dei dati, devi prima definire le metriche più rilevanti rispetto alle esigenze e agli standard di qualità dei dati della tua organizzazione. Successivamente, puoi utilizzare strumenti di qualità dei dati o script personalizzati per calcolare queste metriche per i tuoi dati, fornendo una valutazione quantitativa della qualità dei dati. Infine, rivedi e analizza regolarmente le tue metriche di qualità dei dati per individuare le aree di miglioramento e assicurarti che le tecniche di monitoraggio della qualità dei dati siano efficaci.

Test delle prestazioni dei dati

Il test delle prestazioni dei dati è il processo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della scalabilità dei tuoi sistemi e infrastrutture di trattamento dei dati. Questa tecnica aiuta le organizzazioni a garantire che i loro sistemi di trattamento dei dati siano in grado di gestire volumi, complessità e velocità crescenti di dati senza comprometterne la qualità.

Per eseguire i test delle prestazioni dei dati, è necessario stabilire benchmark e obiettivi di prestazioni per i sistemi di trattamento dei dati. Successivamente, puoi utilizzare strumenti di test delle prestazioni per simulare vari scenari di elaborazione dei dati, come alti volumi o trasformazioni dei dati, e misurare le prestazioni dei tuoi sistemi rispetto ai benchmark e agli obiettivi stabiliti. Infine, analizza i risultati dei tuoi test di prestazioni dei dati e implementare eventuali miglioramenti necessari ai tuoi sistemi e infrastrutture di trattamento dei dati.

Maggiori informazioni sull'affidabilità dei dati

Gestione metadati

La gestione dei metadati è il processo di organizzazione, manutenzione e utilizzo dei metadati per migliorare la qualità, la coerenza e l'usabilità dei tuoi dati. I metadati sono dati relativi ai dati, come definizioni, data lineage e regole di qualità, che aiutano le organizzazioni a comprendere e gestire i propri dati in modo più efficace. Implementando solide pratiche di gestione dei metadati, puoi migliorare la qualità complessiva dei tuoi dati e assicurarti che siano facilmente accessibili, comprensibili e utilizzabili dalla tua organizzazione.

Per implementare una gestione efficace dei metadati, devi innanzitutto istituire un repository di metadati che li memorizzi e organizzi in modo coerente e strutturato. Successivamente, utilizza strumenti di gestione dei metadati per raccogliere, mantenere e aggiornare i tuoi metadati man mano che i tuoi dati e i sistemi di trattamento si evolvono. Infine, implementa processi e best practice per l'utilizzo dei metadati a supporto del monitoraggio della qualità, dell'integrazione e delle iniziative di governance dei dati.

