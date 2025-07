Affrontare le sfide relative alla qualità dei dati e all'usabilità è diventato particolarmente urgente, poiché le organizzazioni adottano le funzionalità basate sull'AI come imperativo strategico. I sistemi AI hanno il potenziale per trasformare il business ed elevare la produttività, ma le loro esigenze in materia di dati sono notevoli: richiedono dati di alta qualità per funzionare in modo efficace.

Dati di bassa qualità possono comportare scarse prestazioni del modello, con il conseguente scenario "garbage in, garbage out". I set di dati con problemi di qualità dei dati come missing value, outlier o inconsistenze possono distorcere l'analisi e portare a output errati.