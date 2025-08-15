watsonx BI: insight fruibili in pochi secondi

Utilizza al meglio i tuoi dati con la scoperta di insight conversazionali. Prendi decisioni più intelligenti e rapide.

Prenota una demo live Guardalo in azione
Dashboard Watsonx Business Intelligence con vari diagrammi e grafici.

Buoni dati. Insight migliori. Ottime decisioni.

Scopri la nostra visione per l'AI generativa nella business intelligence
Scopri gli insight Definisci i dati Distribuisci immediatamente

Il futuro della BI: agenti generativi in azione

Come la gen AI sta rendendo più intelligenti le decisioni aziendali

Scarica il report di IDC

Fai lavorare watsonx BI

Marketing Vendite Operazioni Trasformazione finanziaria
Realizza il pieno potenziale dei tuoi dati
Accedi a insight accurati e spiegabili

Ottieni insight in pochi secondi e accelera il processo decisionale.
Meno tempo di preparazione. Più tempo per lavorare.

Riduci drasticamente i tempi di preparazione con l'automazione semantica e la generazione di metriche.
Coerenza dei dati tra i team

Ottieni insight affidabili, basati sulla tua logica aziendale e governati dalle tue metriche.
Aumenta il ROI dei tuoi strumenti

Continua a utilizzare i tuoi strumenti senza interrompere i processi esistenti.
Modalità di acquisto

Iscriviti alla lista d'attesa per essere contattato quando watsonx BI sarà disponibile.

 

Ti invieremo risorse e contatti non appena il tuo business analyst e consulente sarà disponibile.

 
Prossimi passi

Scopri come watsonx BI può aiutarti a ottenere insight fruibili dai tuoi dati e ad accelerare le decisioni aziendali.

 Prenota una demo live