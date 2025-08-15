Utilizza al meglio i tuoi dati con la scoperta di insight conversazionali. Prendi decisioni più intelligenti e rapide.
Un'esperienza conversazionale ottimale ti aiuta a sapere cosa sta succedendo, perché è importante e cosa fare dopo, in pochi secondi.
Arricchisce i dati e crea metriche coerenti per un'analisi unificata. Inoltre, l'agente offre la possibilità di scegliere l'LLM più adatto alle tue esigenze di conformità e agli standard legali.
Si connette al data lakehouse, ai workflow di automazione, agli strumenti di reporting e alle applicazioni di produttività quotidiana per far emergere gli insight e accelerare il processo decisionale.
Con watsonx BI puoi identificare la causa del calo di conversioni delle prove e aiutare il tuo web team a eliminarla.
Chiedi a watsonx BI di identificare gli ostacoli nel tuo piano di vendita e di fornirti consigli per raggiungere gli obiettivi di fatturato.
Valuta le tendenze e le anomalie degli inventari utilizzando watsonx BI e rivaluta il tuo piano di approvvigionamento per evitare penali e perdite di fatturato.
Chiedi a watsonx BI una suddivisione del fatturato per prodotto o mercato, identifica le opportunità di crescita, alloca diversamente i fondi e accelera la crescita dei ricavi.
Ottieni insight in pochi secondi e accelera il processo decisionale.
Riduci drasticamente i tempi di preparazione con l'automazione semantica e la generazione di metriche.
Ottieni insight affidabili, basati sulla tua logica aziendale e governati dalle tue metriche.
Continua a utilizzare i tuoi strumenti senza interrompere i processi esistenti.
Iscriviti alla lista d'attesa per essere contattato quando watsonx BI sarà disponibile.
Ti invieremo risorse e contatti non appena il tuo business analyst e consulente sarà disponibile.
Scopri come watsonx BI può aiutarti a ottenere insight fruibili dai tuoi dati e ad accelerare le decisioni aziendali.