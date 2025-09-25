Le soluzioni IBM Data and AI riconosciute nella Q3 2025 Constellation ShortList

Constellation Research ha pubblicato le sue Q3 2025 ShortLists, evidenziando i fornitori e le soluzioni che i leader aziendali e IT dovrebbero tenere d'occhio per rimanere all'avanguardia nell'attuale panorama digitale in rapida evoluzione.
Le soluzioni IBM Data and AI sono state riconosciute in 3 categorie:
Questi riconoscimenti da parte di Constellation Research, una delle più importanti società di consulenza e analisi con sede nella Silicon Valley, che mette in evidenza i fornitori rilevanti per gli early adopter, sottolineano l'impegno di IBM nell'aiutare le aziende a modernizzare le loro strategie di dati, scalare l'adozione dell'AI e ottenere risultati aziendali misurabili, con soluzioni affidabili ed enterprise-ready.
"Il passaggio all'era dell'AI richiede una mentalità basata sui dati per prendere decisioni", ha affermato R "Ray" Wang, CEO e fondatore di Constellation Research. "Dai data lakehouse all'analisi multi-cloud, fino alle piattaforme di BI, all'AI e al machine learning, IBM è stata riconosciuta dagli analisti di Constellation per avere fornito le soluzioni chieste dai clienti".
Riconosciuta nella 2025 Data Lakehouses for AI-Powered Next-Generation Applications ShortList
watsonx.data di IBM è un data lakehouse ibrido e aperto per l'AI e l'analytics aziendali. Unifica i dati strutturati e non strutturati tra cloud o on-premise per fornire dati più affidabili per l'AI. Con governance e controllo degli accessi integrati, facile da scalare e automatizzare l'inserimento, la preparazione e il recupero dei dati, al fine di alimentare le applicazioni di gen AI.
Ecco come si confronta con i criteri di Constellation:
Riconosciuta nella 2025 Multicloud Analytics and Business Intelligence Platforms ShortList
Solo un mese dopo il lancio, watsonx BI è stata nominata una delle 7 soluzioni di spicco della Constellation ShortList for Multicloud Analytics and Business Intelligence Platforms. Riconosciuta come una delle 7 soluzioni straordinarie, watsonx BI aiuta le aziende ad affrontare le sfide della BI moderna con scalabilità di livello aziendale, governance affidabile e insight basati su AI.
Ecco come si confronta con i criteri di Constellation:
Riconosciuta nella 2025 Artificial Intelligence and Machine Learning ShortList
IBM watsonx.ai consente alle aziende di sviluppare, implementare e scalare sia applicazioni di AI generativa che di machine learning (ML) in un unico studio di sviluppo unificato. Offre agli sviluppatori la flessibilità e la possibilità di scegliere e personalizzare qualsiasi foundation model, accedere a un'ampia gamma di strumenti precostituiti, personalizzati e open source, utilizzare al meglio i principali framework e usare opzioni di distribuzione ibride per cloud e on-premise, consentendo una rapida sperimentazione e accelerando il time to value per l'azienda.
Tra i punti salienti dei criteri della Constellation Shortlist figurano:
L'inclusione di IBM in tre Constellation ShortList evidenzia il suo approccio differenziato all'IA affidabile e di livello aziendale. Insieme, watsonx.data, watsonx BI e watsonx.ai forniscono alle organizzazioni le basi per modernizzare le piattaforme di dati, rendere operativa l'AI e scalare l'adozione in modo responsabile. Scopri come watsonx può aiutare la tua azienda a sbloccare un'AI affidabile su larga scala: