Le soluzioni IBM Data and AI riconosciute nella Q3 2025 Constellation ShortList

Autori

Sathish Vyas

PMM watsonx.data

IBM

Anita Ranjan

PMM watsonx BI

IBM

AJ Albanese

PMM watsonx.ai

IBM

Constellation Research ha pubblicato le sue Q3 2025 ShortLists, evidenziando i fornitori e le soluzioni che i leader aziendali e IT dovrebbero tenere d'occhio per rimanere all'avanguardia nell'attuale panorama digitale in rapida evoluzione.

Le soluzioni IBM Data and AI sono state riconosciute in 3 categorie:

  1. Data lakehouse per applicazioni di nuova generazione basate su AI
  2. Piattaforme di analytics e business intelligence multicloud
  3. Intelligenza artificiale e machine learning

Questi riconoscimenti da parte di Constellation Research, una delle più importanti società di consulenza e analisi con sede nella Silicon Valley, che mette in evidenza i fornitori rilevanti per gli early adopter, sottolineano l'impegno di IBM nell'aiutare le aziende a modernizzare le loro strategie di dati, scalare l'adozione dell'AI e ottenere risultati aziendali misurabili, con soluzioni affidabili ed enterprise-ready.

"Il passaggio all'era dell'AI richiede una mentalità basata sui dati per prendere decisioni", ha affermato R "Ray" Wang, CEO e fondatore di Constellation Research. "Dai data lakehouse all'analisi multi-cloud, fino alle piattaforme di BI, all'AI e al machine learning, IBM è stata riconosciuta dagli analisti di Constellation per avere fornito le soluzioni chieste dai clienti".

Riconoscimento in 3 categorie

IBM watsonx.data

Riconosciuta nella 2025 Data Lakehouses for AI-Powered Next-Generation Applications ShortList

watsonx.data di IBM è un data lakehouse ibrido e aperto per l'AI e l'analytics aziendali. Unifica i dati strutturati e non strutturati tra cloud o on-premise per fornire dati più affidabili per l'AI. Con governance e controllo degli accessi integrati, facile da scalare e automatizzare l'inserimento, la preparazione e il recupero dei dati, al fine di alimentare le applicazioni di gen AI.

Ecco come si confronta con i criteri di Constellation:

  • Funzionalità di sviluppo per le applicazioni di nuova generazione: integra e unifica perfettamente i dati strutturati e non strutturati tra diverse fonti e formati per fornire dati più affidabili per le applicazioni di gen AI.
  • Database transazionali e analitici (nativi e/o di terze parti): watsonx.data supporta nativamente i database transazionali e analitici senza che siano necessari processi ETL complessi. Grazie alle funzionalità integrate di data fabric, automatizza e scala diversi tipi di workload e ottimizza i prezzi delle prestazioni con più motori di query specifici.
  • Accesso e sicurezza, conformità e controlli di governance: attraverso i controlli centralizzati di governance e accesso, condividi i dati in tutta l'azienda senza fughe o problemi di conformità, dai sistemi di origine dei documenti fino all'agente AI o all'applicazione finale.

IBM watsonx BI

Riconosciuta nella 2025 Multicloud Analytics and Business Intelligence Platforms ShortList

Solo un mese dopo il lancio, watsonx BI è stata nominata una delle 7 soluzioni di spicco della Constellation ShortList for Multicloud Analytics and Business Intelligence Platforms. Riconosciuta come una delle 7 soluzioni straordinarie, watsonx BI aiuta le aziende ad affrontare le sfide della BI moderna con scalabilità di livello aziendale, governance affidabile e insight basati su AI.

Ecco come si confronta con i criteri di Constellation:

  • Insight basati su AI da tutte le fonti: watsonx BI, un servizio cloud-native creato per una scalabilità elastica e un accesso governato, porta l'analytics dove risiedono i dati, offrendo prestazioni più veloci e una sicurezza coerente in tutti gli ambienti.
  • Integrazione e automazione dei dati: i connettori integrati e l'interpretazione dei metadati arricchiscono i dati e automatizzano la creazione di metriche, accelerando il percorso dai dati non elaborati verso insight fruibili.
  • Analytics multimodale: dalle dashboard alle query in linguaggio naturale, fino ai prompt basati su gen AI, gli utenti ottengono istantaneamente insight conversazionali e sensibili al contesto.
  • Integrazione AI/ML: supporta diversi modelli linguistici di grandi dimensioni e basa l'AI generativa su dati aziendali governati, dando ai data steward il controllo sulle definizioni delle metriche e sull'utilizzo dei modelli.
  • Livello semantico governato: un livello semantico centralizzato e un catalogo di metriche garantiscono definizioni coerenti, logica di query trasparente e collaborazione sicura e basata sui ruoli tra i team.

IBM watsonx.ai 

Riconosciuta nella 2025 Artificial Intelligence and Machine Learning ShortList

IBM watsonx.ai consente alle aziende di sviluppare, implementare e scalare sia applicazioni di AI generativa che di machine learning (ML) in un unico studio di sviluppo unificato. Offre agli sviluppatori la flessibilità e la possibilità di scegliere e personalizzare qualsiasi foundation model, accedere a un'ampia gamma di strumenti precostituiti, personalizzati e open source, utilizzare al meglio i principali framework e usare opzioni di distribuzione ibride per cloud e on-premise, consentendo una rapida sperimentazione e accelerando il time to value per l'azienda.

Tra i punti salienti dei criteri della Constellation Shortlist figurano:

  • Fornisce un'infrastruttura scalabile basata sul cloud: uno studio di sviluppo unificato di AI e ML che offre scalabilità delle applicazioni per le implementazioni ibride e multi-cloud.
  • Supporta diversi tipi di modelli: Model Gateway fornisce l'accesso a foundation model di IBM, partner e terze parti con opzioni di ottimizzazione avanzate, generazione di dati sintetici e metodi di implementazione flessibili per i casi d'uso di AI e ML.
  • Supporta l'automazione dei processi: AutoAI per RAG e machine learning automatizzano il processo di creazione dei modelli RAG e ML per semplificare l'addestramento, l'ottimizzazione e la distribuzione dei modelli in un'esperienza di interfaccia utente integrata.

Guardalo in azione

L'inclusione di IBM in tre Constellation ShortList evidenzia il suo approccio differenziato all'IA affidabile e di livello aziendale. Insieme, watsonx.data, watsonx BI e watsonx.ai forniscono alle organizzazioni le basi per modernizzare le piattaforme di dati, rendere operativa l'AI e scalare l'adozione in modo responsabile. Scopri come watsonx può aiutare la tua azienda a sbloccare un'AI affidabile su larga scala:

