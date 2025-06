Strumenti e soluzioni Master Data Management

Oggi le aziende si trovano confrontate con la difficoltà di consolidare e fornire un accesso centralizzato ai dati attraverso i vari silos organizzativi e i flussi di lavoro. Per il successo di iniziative di AI, machine learning e business intelligence e per facilitare governance dei dati e conformità normativa è indispensabile una singola fonte affidabile per dati multidominio, fra cui quelli relativi a clienti, prodotti e ubicazione.

La gestione dei dati master (Master Data Management, MDM) risponde a questa sfida fornendo la capacità di connettere e abbinare in modo intelligente record associati per creare entità affidabili attraverso fonti multidominio, quindi determinare in modo efficiente le relazioni tra i record di dati. Fornendo l'accesso a viste accurate dei dati master e relative relazioni, le soluzioni MDM consentono insight più rapidi, una migliore qualità dei dati e predispongono alla conformità.

Grazie all'accesso a un quadro completo e accurato dei dati riguardanti un'entità e rispettive relazioni, il software MDM offre agli utenti business e IT i dati corretti a cui attingere ai fini della business intelligence nonché per ridurre le inefficienze dei processi aziendali, migliorare l'esperienza del cliente, identificare e mitigare in modo proattivo i rischi e, in definitiva, ottimizzare il processo decisionale del business.