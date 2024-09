Le organizzazioni orientate ai dati hanno bisogno dei dati giusti per competere in mercati in continua evoluzione e per fornire la migliore esperienza ai clienti. Le richieste di insight in tempo reale e di democratizzazione dei dati, la proliferazione dei dati su più sistemi e normative sempre più rigorose rendono difficile per chi si occupa di dati sapere quali sono i dati disponibili, quali possono essere considerati attendibili e quali sono adatti al compito da svolgere.

IBM Match 360 fornisce una corrispondenza intelligente che è possibile ottimizzare e addestrare per fornire viste attendibili, consolidate e governate dei dati enterprise critici. Offre funzionalità di risoluzione delle entità su varie fonti, domini e sistemi, inclusi dati interni ed esterni, per fornire una vista attendibile di tali entità. Con IBM Match 360 puoi offrire ai tuoi utenti e sistemi la visione completa dei dati di cui hanno bisogno.