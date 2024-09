IBM Product Master (precedentemente IBM InfoSphere® Master Data Management Collaborative Edition) fornisce funzionalità di gestione delle informazioni sul prodotto (PIM - product information management) affidabili e MDM (master data management) collaborativa. Questo componente crea un repository accurato e aggiornato di informazioni sul prodotto e sul servizio, che possono essere utilizzate in tutte le organizzazioni per iniziative strategiche di business. IBM Product Master aggrega informazioni provenienti da qualsiasi sistema upstream, applica processi di business per garantire l'accuratezza e la coerenza dei dati e sincronizza informazioni attendibili con i sistemi downstream.

IBM Product Master aiuta le organizzazioni a raggiungere una migliore efficienza operativa, gestire la conformità e guidare la trasformazione digitale basata sui dati.