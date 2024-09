Investire nel successo dei nostri clienti

IBM Client Engineering IBM Client Engineering offre risultati aziendali significativi e scalabili in tutti i settori. Grazie a una squadra multidisciplinare estremamente qualificata e a un approccio incentrato sull'uomo, forniamo esperienze e soluzioni basate sul valore, a misura delle esigenze della tua organizzazione. Che si tratti di una demo personalizzata nel tuo ambiente o di un MVP per dimostrare il valore, veniamo a trovarti nella tua sede e collaboriamo con la tua organizzazione, in qualsiasi fase del percorso di trasformazione digitale. Client Engineering investe su di voi per creare e innovare insieme sfruttando le tecnologie e le metodologie IBM.