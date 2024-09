IBM Analytics Engine fornisce agli ambienti Apache Spark un servizio che disaccoppia i livelli di elaborazione e storage per controllare i costi e ottenere analytics su larga scala. Invece di un cluster permanente formato da nodi a doppio uso, IBM Analytics Engine consente agli utenti di archiviare dati a un livello di storage di oggetti come IBM Cloud Object Storage e di attivare cluster di note di elaborazione quando necessario. Per una maggiore flessibilità e prevedibilità dei costi, il consumo basato sull'utilizzo è disponibile per gli ambienti Apache Spark.