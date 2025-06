Quali sono i benefici del cloud computing?

In questo modello, le risorse informatiche come applicazioni software pronte all'uso, macchine virtuali (VM), infrastrutture e piattaforme di sviluppo sono rese disponibili da un provider esterno tramite l'internet pubblica. Uno studio di IDC prevede che la spesa mondiale per i servizi di cloud pubblico raggiunga gli 805 miliardi di dollari nel 2024 e raddoppi entro il 2028.1

I 4 tipi più diffusi di servizi di cloud computing sono Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) e serverless. La maggior parte delle organizzazioni aziendali utilizza una combinazione di tutti e quattro quale parte del proprio stack di distribuzione cloud:

Infrastructure as a service (IaaS): accesso su richiesta per le risorse di computing, spazio di storage e networking.

Platform as a service (PaaS): accesso on-demand per lo sviluppo, l'esecuzione e la gestione delle applicazioni.

Software as a service (SaaS): accesso on-demand a software applicativi pronti all'uso e in hosting nel cloud.