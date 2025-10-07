Che cos'è un Virtual Server?

Sebbene sia i virtual server che le macchine virtuali (VM) utilizzino virtualizzazione e hypervisor per creare ambienti virtuali unici e partizionati, vi sono differenze chiave tra i due.

Come abbiamo visto, i virtual server vengono utilizzati per replicare server fisici bare-metal per applicazioni come server web, server di nomi di dominio, server proxy e server di applicazioni, tra gli altri. Le macchine virtuali, invece, vengono utilizzate per creare rappresentazioni virtuali di computer fisici. In genere, i provider di ambienti cloud offrono desktop virtuali per emulare le funzioni dell'hardware sottostante isolando contemporaneamente la macchina virtuale dal computer host.

Poiché le macchine virtuali sono isolate dall'host, possono anche eseguire i propri sistemi operativi, indipendentemente dal sistema operativo in esecuzione sul computer host. Per questo motivo, le macchine virtuali sono uno strumento utile per testare le app su diversi tipi di sistemi operativi. Inoltre, le macchine virtuali possono essere isolate dall'ecosistema di rete più ampio, garantendo un maggiore livello di protezione e una maggiore difesa contro gli incidenti di cybersecurity.