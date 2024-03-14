Massimizzare i risultati aziendali e scalare l'AI con un approccio Hybrid by design

Molte organizzazioni hanno adottato il cloud in aree isolate, cercando benefici immediati, ma applicando in modo incoerente la tecnologia in tutte le loro operazioni. Questa complessità e incoerenza aumentano i costi e impediscono alle aziende di soddisfare richieste, obiettivi e risultati. Riteniamo che questo sia un approccio predefinito, che caratterizza la maggior parte delle aziende odierne.

Le aziende devono ricalibrare i programmi di trasformazione per allinearli maggiormente agli imperativi e ai risultati aziendali. Devono anche riconoscere come la gen AI può amplificare il valore dell'hybrid cloud e accelerare la trasformazione digitale.

Un approccio hybrid by design struttura intenzionalmente il tuo patrimonio IT ibrido e multicloud per raggiungere le priorità aziendali chiave e massimizzare il ROI. Le organizzazioni possono passare dalla tecnologia che impone limiti aziendali ad architetture appositamente costruite, pronte per l'evoluzione dei panorami tecnologici, delle nuove esigenze aziendali e dei clienti, nonché dei processi e delle competenze emergenti. Guidate dagli obiettivi aziendali chiave, decisioni architetturali intenzionali e coerenti consentono alle organizzazioni di utilizzare appieno l'hybrid cloud e la gen AI per promuovere i risultati aziendali.

IBM ha creato un framework per aiutare i clienti a concentrarsi strategicamente sulle decisioni che generano i maggiori risultati per la loro attività, promuovendo un approccio hybrid by design. Questo framework facilita la traduzione delle priorità aziendali in decisioni architetturali chiave.

Implementiamo questo framework allineando gli obiettivi aziendali a un insieme di punti decisionali in 3 domini: prodotto frutto di progettazione, tecnologia per progettazione e integrazione per progettazione. Questi domini comprendono anche vari punti di progettazione. Ogni situazione aziendale richiede diversi livelli di funzionalità per affrontare e raggiungere i propri obiettivi di business. Questo framework aiuta a catturare questi punti di decisione.