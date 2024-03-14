Massimizzare i risultati aziendali e scalare l'AI con un approccio Hybrid by design

Per le aziende consolidate, il dibattito è risolto: un approccio hybrid cloud è la scelta strategica giusta.
Tuttavia, sebbene l'adozione del hybrid cloud possa essere intrinseca, i clienti cercano continuamente di ricavare valore aziendale e un maggiore ritorno sull'investimento (ROI) dai propri investimenti. Secondo uno studio condotto da HFS Research in collaborazione con IBM® Consulting, solo il 25% delle aziende intervistate ha riportato un ROI degno di nota dai risultati di business derivanti dalle attività di trasformazione del cloud.
La mancanza di progressi nel ROI può essere attribuita a diversi fattori, tra cui la lenta adozione, i casi d'uso non realizzati e l'espansione incontrollata del cloud. Questi scarsi risultati vengono esacerbati dall'aumento delle sfide riguardanti la scalabilità delle piattaforme, le competenze, la cybersecurity e l'esplosione dei volumi di dati.
Le aziende che vogliono trarre valore dai risultati aziendali attraverso i loro investimenti nel cloud e sfruttare il potenziale dell'AI devono adottare un approccio intenzionale.
In IBM, forniamo indicazioni chiare per affrontare queste sfide e raggiungere risultati aziendali migliori. L'adozione di una strategia hybrid by design consente alle organizzazioni di allineare le scelte architettoniche con le priorità aziendali attraverso la tecnologia, le piattaforme, i processi e le persone, ottenendo risultati significativamente migliori e un ROI più elevato.
L'ultimo articolo di IBM, intitolato "Massimizza il valore dell'hybrid cloud nell'era dell'AI generativa.", offre chiarezza alle aziende che vogliono ottimizzare la propria architettura hybrid cloud e amplificare l'impatto dell'AI generativa (gen AI).
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Molte organizzazioni hanno adottato il cloud in aree isolate, cercando benefici immediati, ma applicando in modo incoerente la tecnologia in tutte le loro operazioni. Questa complessità e incoerenza aumentano i costi e impediscono alle aziende di soddisfare richieste, obiettivi e risultati. Riteniamo che questo sia un approccio predefinito, che caratterizza la maggior parte delle aziende odierne.
Le aziende devono ricalibrare i programmi di trasformazione per allinearli maggiormente agli imperativi e ai risultati aziendali. Devono anche riconoscere come la gen AI può amplificare il valore dell'hybrid cloud e accelerare la trasformazione digitale.
Un approccio hybrid by design struttura intenzionalmente il tuo patrimonio IT ibrido e multicloud per raggiungere le priorità aziendali chiave e massimizzare il ROI. Le organizzazioni possono passare dalla tecnologia che impone limiti aziendali ad architetture appositamente costruite, pronte per l'evoluzione dei panorami tecnologici, delle nuove esigenze aziendali e dei clienti, nonché dei processi e delle competenze emergenti. Guidate dagli obiettivi aziendali chiave, decisioni architetturali intenzionali e coerenti consentono alle organizzazioni di utilizzare appieno l'hybrid cloud e la gen AI per promuovere i risultati aziendali.
IBM ha creato un framework per aiutare i clienti a concentrarsi strategicamente sulle decisioni che generano i maggiori risultati per la loro attività, promuovendo un approccio hybrid by design. Questo framework facilita la traduzione delle priorità aziendali in decisioni architetturali chiave.
Implementiamo questo framework allineando gli obiettivi aziendali a un insieme di punti decisionali in 3 domini: prodotto frutto di progettazione, tecnologia per progettazione e integrazione per progettazione. Questi domini comprendono anche vari punti di progettazione. Ogni situazione aziendale richiede diversi livelli di funzionalità per affrontare e raggiungere i propri obiettivi di business. Questo framework aiuta a catturare questi punti di decisione.
La gen AI svolge un ruolo critico nel plasmare l'impresa digitale, aiutando a massimizzare i ritorni aziendali sugli investimenti IT. Tuttavia, l'adozione e la distribuzione su larga scala della gen AI presentano delle sfide. Le aziende devono gestire grandi volumi di dati, una notevole potenza di calcolo, un'architettura di sicurezza avanzata in ambienti distribuiti e garantire una rapida scalabilità.
Un'architettura ibrida consapevole e coerente aiuta le imprese a superare queste sfide, facilitando l'adozione e la scalabilità delle funzionalità di gen AI per soddisfare le esigenze aziendali.
I progetti pilota e le distribuzioni attuali dimostrano che è necessario un approccio hybrid by design fin dalla progettazione per scalare l'adozione della gen AI e soddisfare le esigenze aziendali. La gen AI accelera l'esecuzione e il valore dell'hybrid cloud fornendo una maggiore automazione con l'observability, una migliore ottimizzazione dei costi con insight automatizzati e una maggiore sicurezza con la conformità in tutta la piattaforma ibrida.
L'applicazione di decisioni intenzionali sull'architettura basate sulle esigenze aziendali amplifica il valore dell'hybrid cloud e dell'AI, favorendo i risultati aziendali.
Vuoi maggiori informazioni? Connettiti con il team di hybrid cloud e AI di IBM.
Unisciti a IBM per un webinar in cui dimostriamo come trovare un ROI reale attraverso iniziative di agentic AI, con esempi in tutti i settori, casi d'uso e le storie di successo della stessa IBM.
Scopri perché IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di data science e machine learning.
Scopri come le organizzazioni stanno passando dal lancio di progetti pilota eterogenei di AI all'utilizzo dell'AI come motore di trasformazione centrale.
Accedi al nostro catalogo completo di oltre 100 corsi online acquistando oggi stesso un abbonamento individuale o multiutente che ti consentirà di ampliare le tue competenze su una gamma di prodotti a un prezzo contenuto.
IBM Granite è una famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le tue applicazioni AI. Esplora le opzioni relative a lingua, codice, serie temporali e guardrail.
Condotto dai migliori leader di pensiero di IBM, il programma di studi è stato progettato per aiutare i dirigenti aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti in AI che possono favorire la crescita.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Introduci questi cinque cambiamenti di mentalità per eliminare le incertezze, favorire la reinvenzione del business e potenziare la crescita con l'agentic AI.
Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda con l'esperienza leader di settore e il portfolio di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
I servizi di AI di IBM Consulting aiutano a reinventare il modo in cui le aziende lavorano con l'AI per la trasformazione.
Attraverso l'AI, IBM Concert scopre insight di importanza chiave sulle operazioni e fornisce raccomandazioni specifiche per migliorare le applicazioni. Scopri come Concert può migliorare il tuo business.