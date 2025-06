Cos'è l'architettura cloud?

Un hybrid cloud combina cloud pubblico, cloud privato e infrastruttura on-premise ("on-prem") per creare un'unica infrastruttura IT in modo che le aziende possano ottenere il meglio da tutti gli ambienti informatici per soddisfare le proprie esigenze aziendali. Le organizzazioni preferiscono un modello di hybrid cloud per l'agilità che offre nello spostare le applicazioni e i workload tra gli ambienti cloud in base agli obiettivi tecnologici o aziendali.

Ad esempio, un'impresa preoccupata per i dati sensibili (come la proprietà intellettuale, le informazioni di identificazione personale (PII), le cartelle cliniche e altro) può memorizzarli in un cloud privato. Per altri workload, come l'hosting web o l'hosting di contenuti, le aziende possono scegliere un'impostazione di cloud pubblico per i risparmi sui costi e la capacità di aumentare e diminuire le risorse in base al traffico degli utenti (ad esempio, scalare durante una campagna sui social media che promuove un nuovo prodotto).

Secondo l' IBM Transformation Index: State of Cloud, oltre il 77% delle aziende e dei professionisti IT ha adottato un approccio all'hybrid cloud.