Cos'è una wide area network (WAN)?

Le WAN sono in genere classificate come WAN commutate o WAN point-to-point in base al modo in cui sono connesse agli endpoint.

WAN commutata: le reti WAN commutate si connettono ai dispositivi utilizzando un'infrastruttura di rete condivisa, ad esempio un ripetitore cellulare in una rete cellulare. In una WAN commutata, le LAN che utilizzano più componenti condividono le risorse di rete gestite da uno switching exchange, essenzialmente un hub centrale che indirizza il traffico di dati attraverso la rete. Le WAN commutate dipendono da una tecnologia nota come modalità di trasferimento asincrono (ATM) che invia pacchetti di dati su una rete in dimensioni fisse, anziché variabili.

Le WAN commutate sono ideali per un trasferimento di dati affidabile e ad alta velocità con una latenza relativamente bassa, esattamente il tipo di trasferimento di dati richiesto da molte delle moderne applicazioni in tempo reale.

WAN point-to-point: in una progettazione point-to-point, due LAN sono connesse tramite una linea affittata (una connessione privata, solitamente noleggiata da un provider di telecomunicazioni), che offre a un'organizzazione l'uso esclusivo e privato di una connessione Internet dedicata. L'esempio più noto di WAN point-to-point è forse l'originale connessione Internet dial-up che si affidava alle linee telefoniche. Le aziende moderne utilizzano attualmente WAN point-to-point per garantire connessioni private, ad alta velocità e a larghezza di banda fissa, tra uffici situati in luoghi fisici diversi.

Per funzionare, le WAN point-to-point si basano su una tecnologia chiamata protocollo di tunneling point-to-point (PPTP). Il PPTP è un protocollo, o regola, che aiuta a stabilire una verified private network (VPN) per gli utenti. I PPTP consentono agli utenti di trasferire dati da un client remoto (endpoint) a un server utilizzando il transmission control protocol/Internet protocol (TCP/IP), uno standard ampiamente utilizzato per l'invio di informazioni su una rete.